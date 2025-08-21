16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 20 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của việc mở rộng vụ án đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có sự giúp sức của nhân viên ngân hàng, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Các bị can liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, trong số các bị can, có 4 nhân viên làm việc tại 3 chi nhánh ngân hàng ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Các nhân viên này đã câu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm cũng bị khởi tố để điều tra.

Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, xử lý triệt để các đối tượng phạm tội, đồng thời thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Như Dân trí thông tin, tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp và làm giả một số giấy tờ khác.

Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỷ đồng.

Đường dây có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau, trong đó có móc nối với nhân viên ngân hàng.