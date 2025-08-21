Việt Nam có thêm một công ty phát triển AI

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện (Ảnh:BTC).

Sự kiện được xem là bước phát triển mới của CMC trong lĩnh vực AI, gắn với các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

“Có những ứng dụng toàn cầu như ChatGPT nhưng cũng có vô vàn ứng dụng quốc gia. Sự kết hợp toàn cầu và địa phương sẽ giúp cho thế giới của chúng ta phát triển bền vững hơn. Và đây là cơ hội của những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

CMC OpenAI là một doanh nghiệp Việt Nam với lợi thế là dữ liệu Việt Nam, là những bài toán Việt Nam. Lợi thế của nó là mã nguồn mở AI và lợi thế thân bản của nó là con người Việt Nam, là trí tuệ Việt Nam.

Sự linh hoạt, kích ứng của văn hóa Việt Nam vốn là cái cần nhất và quan trọng nhất của thời đại mà công nghệ đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng và có tính đột phá. CMC đặt cược vào AI là một quyết định chiến lược đúng đắn", Bộ trưởng phát biểu.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam sẽ thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về nghiên cứu và phát triển AI.

Trong lộ trình đó, các doanh nghiệp công nghệ chủ lực được giao trọng trách tiên phong phát triển công nghệ lõi, nền tảng và ứng dụng AI.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Trung Chính, cho biết việc ra mắt Công ty CMC OpenAI đánh dấu bước tiến mới của tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các thành viên lãnh đạo Tập đoàn CMC ra mắt công ty CMC OpenAI (Ảnh: BTC).

Nền tảng C-OpenAI được xây dựng trên 25 công nghệ do CMC phát triển, vận hành trên hạ tầng CMC Cloud và hệ thống trung tâm dữ liệu, nhằm bảo đảm yếu tố chủ quyền dữ liệu.

Công ty định hướng ứng dụng AI trong các lĩnh vực pháp lý, y tế, giáo dục, tài chính và hành chính công. CMC đặt mục tiêu đến năm 2028 trở thành tập đoàn công nghệ AI toàn cầu, với doanh thu trên 1 tỷ USD và hơn 10.000 nhân sự.

Sự ra đời của C-OpenAI nằm trong chiến lược Chuyển đổi AI (AI-X) mà CMC công bố năm 2024, sau các hoạt động như phát triển CMC Cloud, xây dựng trung tâm dữ liệu và hợp tác quốc tế.