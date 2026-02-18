"Thỏ ơi" của Trấn Thành đạt 50 tỷ đồng chưa đầy 24 giờ, cao nhất mọi thời

Chiều 18/2, nhà sản xuất Thỏ ơi thông báo bộ phim đạt doanh thu 50 tỷ đồng sau chưa đầy 1 ngày công chiếu.

Con số này giúp tác phẩm trở thành phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại. Trước đó, vào mùa phim Tết 2025, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành cũng từng nắm giữ kỷ lục này với 31,6 tỷ đồng doanh thu ngày mở màn.

Một cảnh trong phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đạo diễn Trấn Thành bày tỏ niềm vui về thành tích, gửi lời cảm ơn quý vị khán giả đã dành tình yêu thương cho ê-kíp Thỏ ơi.

Hôm 16/2, Trấn Thành cũng công bố phim Thỏ ơi đạt 130.000 vé đặt trước, trở thành tác phẩm Việt có lượng vé bán sớm cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục của Bộ tứ báo thủ.

Phim của Trấn Thành liên tục gây chú ý từ trước khi ra rạp (Ảnh: Galaxy).

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi đang là phim áp đảo tại đường đua phim Tết Bính Ngọ. Tính đến chiều 18/2, sau hơn 1 ngày công chiếu, tác phẩm đạt doanh thu 63 tỷ đồng, vượt xa các đối thủ ra rạp cùng thời điểm gồm: Nhà ba tôi một phòng (20 tỷ đồng), Báu vật trời cho (10 tỷ đồng), Mùi phở (8 tỷ đồng).

Trong ngày 18/2, phim Thỏ ơi đạt khoảng 4.500 suất chiếu, bán ra 224.000 vé, thu về 22 tỷ đồng.

Một số khán giả cho rằng với tỷ lệ suất chiếu áp đảo, Thỏ ơi của Trấn Thành đang có nhiều lợi thế để tiếp tục tích lũy doanh thu trong những ngày nghỉ Tết và phá thêm nhiều kỷ lục phim Việt.

Trong họp báo ra mắt phim hôm 12/2, Trấn Thành phản hồi những tranh cãi cho rằng anh luôn "độc chiếm suất chiếu" nên dễ dàng bỏ xa các phim Tết ra mắt cùng lúc.

Theo đó, Trấn Thành khẳng định anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà rạp để tác động đến việc sắp xếp suất chiếu.

"Tôi là người bình thường, chỉ là mang sản phẩm của mình đi bán. Tôi nghĩ, nhà rạp cần tiền để vận hành, để trả tiền nhân viên, trang trải chi phí. Mình nên thông cảm cho rạp, người ta cũng phải bán bộ phim nào người ta bán được. Tôi hoàn toàn không có phép thần thông nào để tôi có đặc quyền, bắt nhà rạp ưu tiên tôi", Trấn Thành lý giải.