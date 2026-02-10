Biệt phủ 10.000m2 của nghệ sĩ Hoàng Mập, vợ con phản đối vì "xây rồi ai ở?"

Gần đây, Hoàng Mập gây chú ý khi chia sẻ việc hoàn thiện biệt phủ dưỡng già trên khu đất rộng 10.000m2 tại Di Linh (Lâm Đồng), gần sân bay Liên Khương. Hiện khu nhà đã hoàn thành khoảng 90%, chỉ còn thêm thắt thêm vài chi tiết nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Mập cho biết anh xây 4 khu nhà riêng biệt dành cho vợ chồng, con cái, bố mẹ và bạn bè đến chơi, hoàn toàn không có ý định kinh doanh. "Khách của tôi không liên quan gì đến tiền bạc, chủ yếu là người thân, bạn bè. Ai muốn lên nghỉ ngơi thì cứ nói tôi một tiếng", anh chia sẻ.

Hiện nơi đây có 10 phòng lớn đầy đủ tiện nghi, trong đó 5 phòng dành cho khách, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng rộng gần 20m2.

Theo Hoàng Mập, giữa các khu nhà là tiểu cảnh hồ nước, cây cảnh. Khuôn viên rộng rãi, sân cỏ được chăm chút kỹ lưỡng nên nhiều bạn bè mang lều đến cắm trại, mở tiệc ngoài trời.

Thiết kế do chính Hoàng Mập lên ý tưởng, kết hợp với đơn vị thiết kế cảnh quan hỗ trợ khi anh vắng mặt. Công trình mất khoảng 1,5 năm nếu tính thời gian thi công liên tục, còn tính từ lúc khởi công đến nay là gần 3 năm.

Về phong cách, biệt phủ được thiết kế theo hơi hướng bán cổ điển, gợi nhớ kiến trúc thập niên 1960-1970. Toàn bộ công trình chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, kết hợp nền gạch men, tạo cảm giác hoài niệm.

Hoàng Mập đặc biệt yêu thích bàn ghế gỗ truyền thống, không chuộng các mẫu sofa hiện đại. Tuy vậy, anh không nhận mình là người sưu tầm đồ cổ chuyên nghiệp, anh chỉ chọn những món mang nét xưa cũ, hợp gu thẩm mỹ cá nhân.

Nói về lý do chọn xây biệt phủ tại đây, Hoàng Mập cho biết thời tiết ở Di Linh dễ chịu, ban ngày nắng không quá 30 độ C, ban đêm mát mẻ, không khí trong lành và đặc biệt yên tĩnh.

"Ngồi trong nhà cũng có thể săn mây, không cần đi đâu. Khí hậu như vậy rất hợp để dưỡng già. Tôi từng đưa bố mẹ lên ở thử và nhận được sự yêu thích từ mọi người", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hiện anh vẫn còn 2 dãy đất lớn trong khuôn viên chưa sử dụng, dự định sau Tết sẽ xây thêm một căn nhà phong cách Nhật Bản. Nói về tài chính, Hoàng Mập thẳng thắn: "Tôi gom hết tiền bạc tích góp để xây dựng. Giờ đang ở giai đoạn hết tiền, nhưng biết đâu sang năm lại có" (cười).

Dù khu nhà rộng lớn, Hoàng Mập cho biết anh ít khi lên ở, mỗi tháng chỉ 1-2 lần, có tháng bận rộn không lên được. Hiện bố mẹ anh sinh sống tại đây, cùng một cặp vợ chồng được thuê để phụ giúp chăm sóc, trông coi nhà cửa.

Anh vẫn đều đặn chi trả các khoản chi phí điện nước, tiền công quản lý và duy trì hoạt động. Khi có bạn bè lên chơi, anh sẽ sắp xếp người đón tiếp.

Hiện gia đình Hoàng Mập vẫn sinh sống tại TPHCM để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt. Khi anh chia sẻ ý định xây dựng nhà ở Di Linh, vợ và các con không đồng tình. Hai con gái tỏ ra không mấy hào hứng với chuyện xây cất, thỉnh thoảng chỉ lên tham quan, ngắm hoa rồi lại về.

Hoàng Mập kể: "Phản ứng đầu tiên của vợ tôi khi nghe quyết định làm nhà là cô ấy hỏi: "Xây nhà rồi ai ở?". Dù chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình, tôi vẫn chọn theo đuổi kế hoạch, bởi đó là mong muốn đã ấp ủ từ lâu".

Chia sẻ về đam mê xây dựng, Hoàng Mập cho biết anh hầu như không tiêu tiền cho đồ hiệu hay xe cộ. Với anh, tiền bạc chủ yếu dành cho việc tạo dựng không gian sống mình yêu thích.

Song song với việc hoàn thiện biệt phủ ở Di Linh, thông tin Hoàng Mập rao bán căn nhà cổ rộng 1.600m2 tại Đồng Nai cũng gây chú ý. Ban đầu, anh tính bán để dồn vốn đầu tư cho công trình mới. Tuy nhiên đến nay căn nhà Đồng Nai vẫn chưa bán.

Hoàng Mập thừa nhận không hẳn vì không có người hỏi mua, mà vì bản thân chưa thật sự muốn bán. Trước đây, anh dự định đưa bố mẹ lên Di Linh ở hẳn, sợ nhà ở Đồng Nai không ai trông coi nên mới tính chuyện chuyển nhượng. Nhưng vì gắn bó nhiều kỷ niệm nên anh chỉ muốn bán cho người thật sự yêu và trân trọng căn nhà.

Hiện tại, Hoàng Mập đã giao căn nhà này cho một người em thân quen ở Đồng Nai trông coi. Theo anh, người này yêu thích phong cách nhà, thích trồng cây, nuôi cá giống anh, nên anh khá yên tâm và tạm thời gác lại ý định bán.

Hoàng Mập tên thật là Bùi Minh Hoàng (SN 1971), quê ở Cần Thơ. Anh từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM). Hoàng Mập được khán giả miền Nam biết đến qua nhiều vai diễn hài trên sân khấu và truyền hình, trước khi chuyển hướng mạnh sang vai trò sản xuất phim. Một số dự án do anh sản xuất gồm: Hai người cha, Hát ca bồng bềnh, Chàng mập nghĩa tình, Nhà ông Hoàng có ma, Bến đỗ liêu xiêu… Tháng 6/2025, Hoàng Mập nhận bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đồng thời đậu thủ khoa đầu vào Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa Nghệ thuật. Về đời sống riêng, Hoàng Mập và vợ có hai con gái, trong đó con gái lớn Khánh Trinh hiện theo nghiệp diễn xuất của cha.

Ảnh: Nhân vật cung cấp