Mới đây, Jessica Alba được bắt gặp tình tứ bên bạn trai Danny Ramirez tại Miami Beach, chỉ ít ngày sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với nhà sản xuất Cash Warren.

Trong loạt ảnh được ghi lại, nữ diễn viên diện bikini đỏ họa tiết da báo, kết hợp khuyên tai vàng bản lớn, kính râm và mũ lưỡi trai. Trong khi đó, bạn trai cô chọn quần bơi đỏ đồng điệu. Cả hai liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật như ôm hôn, nắm tay và trò chuyện vui vẻ khi cùng xuống biển.

Jessica Alba đang hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi, nam diễn viên Danny Ramirez (Ảnh: DM).

Danny Ramirez vòng tay ôm bạn gái giữa làn nước. Ở một số khoảnh khắc khác, cặp đôi trao nhau nụ hôn và sánh bước dọc bãi biển. Trước đó một ngày, Alba cũng được ghi lại hình ảnh thư giãn, tắm biển và nghỉ ngơi trên ghế dài.

Chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn diễn ra ngay sau khi Alba và chồng cũ hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo hồ sơ tòa án, hai bên thống nhất không yêu cầu cấp dưỡng sau ly hôn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chấp nhận chia cho chồng cũ 3 triệu USD, chia thành 2 đợt, mỗi đợt 1,5 triệu USD. Một khoản được thanh toán ngay, khoản còn lại sẽ được thực hiện sau một năm.

Jessica Alba và Cash Warren có 16 năm chung sống trước khi “đường ai nấy đi”. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn sau gần 2 năm sống ly thân. Trong thời gian đó, nữ diễn viên bắt đầu mối quan hệ mới, còn Warren được cho là vẫn duy trì tình trạng độc thân.

Jessica Alba và chồng cũ, Cash Warren, hoàn tất thủ tục ly hôn sau 16 năm chung sống (Ảnh: Getty).

Alba và Warren kết hôn vào năm 2008 sau khi gặp nhau trên phim trường “bom tấn” Fantastic Four (2004), nơi cô thủ vai Sue Storm còn Warren làm trợ lý đạo diễn. Họ có 3 con chung gồm Honor Marie (17 tuổi), Haven Garner (14 tuổi) và Hayes Alba (8 tuổi). Trong đơn ly hôn, Jessica cho biết nguyên nhân chia tay là những khác biệt không thể hòa giải.

Trên mạng xã hội, khi xác nhận chia tay, Alba chia sẻ cô đã trải qua hành trình tự nhận thức và thay đổi bản thân trong nhiều năm. Nữ diễn viên nhấn mạnh rằng dù không còn chung sống, cô và chồng cũ “mãi mãi là gia đình” và luôn ưu tiên lợi ích của các con.

Jessica bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên kém 11 tuổi Danny Ramirez từ tháng 5/2025 và công khai xuất hiện cùng nhau vào mùa hè cùng năm. Bạn bè nhận xét cuộc sống của nữ diễn viên dường như vui vẻ hơn kể từ khi có sự hiện diện của Danny. Trước mối quan hệ mới của vợ cũ, Warren chia sẻ ngắn gọn với truyền thông: “Tôi mừng cho cô ấy”.

Jessica Alba là ngôi sao nổi tiếng tại Mỹ và được khán giả Việt Nam biết tới qua bộ phim "Thiên thần bóng tối" (Ảnh: News).

Về phía Warren, anh từng được bắt gặp đi cùng người mẫu Hana Sun Doerr từ tháng 8/2025. Tuy nhiên, anh không xác nhận mối quan hệ này và cho biết mình vẫn độc thân.

Jessica Alba (SN 1981) là diễn viên nổi tiếng của Hollywood từ đầu những năm 2000. Cô gây tiếng vang với loạt phim Dark Angel, nhận đề cử Quả cầu vàng và nhanh chóng trở thành ngôi sao trẻ được chú ý. Trên màn ảnh rộng, Alba tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Honey, Sin City, Fantastic Four và nhiều bộ phim hành động khác.

Danny Ramirez say mê đàn chị hơn 11 tuổi và công khai mối quan hệ với cô (Ảnh: DM).

Danny Ramirez cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho ngôi sao hơn anh 11 tuổi. Hồi tháng 1, anh công khai mối quan hệ trên trang cá nhân bằng loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch đón năm mới cùng Jessica Alba. Đây là lần đầu tiên Danny giới thiệu bạn gái với công chúng kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

Nam diễn viên vừa hoàn tất quá trình quay bộ phim Baton - dự án do chính anh viết kịch bản, đạo diễn và đảm nhận vai chính. Danny Ramirez được đánh giá là gương mặt triển vọng của Hollywood sau khi ghi dấu ấn trong loạt phim Marvel The Falcon and the Winter Soldier (2021) và bom tấn điện ảnh Top Gun: Maverick (2022).

Trước khi theo đuổi diễn xuất, Danny từng là vận động viên bóng bầu dục. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng buộc anh phải từ bỏ sự nghiệp thể thao, từ đó rẽ hướng sang điện ảnh.