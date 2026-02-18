Trò chuyện với phóng viên Dân trí nhân dịp trở lại màn ảnh sau 5 năm vắng bóng, Trường Giang trải lòng về hành trình làm nghề, cách anh giữ “cốt cách nông dân” dù đạt được thành công, giàu có.

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn nói về màn cạnh tranh với Trấn Thành ở đường đua phim Tết; những sai lầm chưa thể tha thứ cho chính mình, cũng như giá trị của sự bình yên mà tổ ấm mang lại.

Trường Giang: "Tôi không xem Trấn Thành là đối thủ" (Video: Nhóm PV).

"Có những lỗi lầm tôi vẫn chưa tha thứ được cho mình"

Trường Giang vẫn luôn nói về "cốt cách nông dân" của anh. Điều ý nghĩa nhất mà cái nghèo đã dạy anh là gì?

- Sự phấn đấu, lòng tự trọng, ý chí vươn lên. Chúng ta chắc chắn sẽ mất người thân, mất bạn bè, mất tiền bạc trong hành trình cuộc sống. Nhưng chúng ta không thể đánh mất ý chí. Trong mọi nghịch cảnh, chúng ta vẫn cần phải tiến lên. Lòng tự trọng không cho phép chúng ta sống tệ, dừng lại, mà luôn phải bước tới bằng lòng tử tế.

Thời sinh viên tôi đã lăn lộn đủ nghề, từ phục vụ quán bar, vũ trường, bán nước, phát tờ rơi… Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ. Nếu tôi không đủ sức, không đủ thông minh để làm một điều gì đó, thì tôi sẽ làm cái khác, chứ tôi không than vãn đời mình sao đau khổ như vậy.

Nghệ sĩ Trường Giang trong cuộc trò chuyện với Dân trí (Ảnh: Phương Quyên).

Ngày bé, ước mơ của anh là chỉ là kiếm đủ miếng ăn để... không chết đói. Sau này, anh đã đi một con đường dài, từ diễn viên diễn lót đến nghệ sĩ giàu có, nổi tiếng. Anh nghĩ gì về hành trình 20 năm làm nghề?

- Tôi vốn ngại nói về bản thân. Thực ra, sau đoạn đường đi qua, tôi luôn học hỏi để tốt hơn mỗi ngày.

Có ý kiến nói Trường Giang không thực sự tài năng nhưng thành công nhờ may mắn, anh nghĩ sao?

- Tôi nghe xong cũng buồn chứ, cảm xúc con người mà. Nhưng mình nên nhìn lại mình không tốt ở điểm nào, vì sao họ nói như vậy. Trong hành trình, có những điều tiêu cực bủa vây, quan trọng là mình chọn lọc, tiếp thu những điều đó ra sao.

Còn những sai lầm, anh đã đón nhận như thế nào?

- Những khó khăn, bệnh tật, đau khổ đều là thứ chúng ta cần phải trải qua. Khi nó đến, mình học cách đón nhận, bước cùng nó. Thậm chí có những nỗi đau tôi tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng cuối cùng vẫn phải vượt qua, cất giấu nó vào một ngăn kéo nào đó.

Cuộc đời này không ai tốt mãi, không ai hoàn hảo mãi. Sẽ có lúc buồn phiền ập đến, nhưng mình không nên lúc nào cũng đi giải thích. Mình chỉ cần tập trung làm việc. Những tranh cãi như "ngày xưa Trường Giang thế này, thế kia", thì tôi trả lời bằng hành động cụ thể. Còn tôi không bao giờ giải thích, đôi co với khán giả trên mạng xã hội.

Cuộc đời tôi nhiều chuyện đau buồn. Có giai đoạn, tôi gặp những thị phi do tôi phạm lỗi. Thời điểm đó rất khó khăn. Khán giả thất vọng, người thân thất vọng, chính tôi cũng thất vọng. Với khán giả, với người thân, tôi dùng dũng khí để nói lời xin lỗi. Còn đối diện với chính mình, tôi dễ gì tha thứ được? Có những lỗi lầm đến giờ tôi vẫn chưa tha thứ được cho mình.

Trường Giang trưởng thành tích cực hơn từ những sai lầm quá khứ (Ảnh: Phương Quyên, FBNV).

Anh thay đổi thế nào từ những sai lầm?

- Lâu lâu ngồi nghĩ lại quá khứ, tôi tự hỏi tại sao có một Trường Giang tệ hại như vậy? Tại sao mình lại sống như vậy trong những năm tháng đó.

Tha thứ cho chính mình là điều khó nhất. Tôi muốn nhìn thẳng vào lỗi lầm để nhắc nhở mình không phạm sai lầm nữa. Còn một khi đã làm sai, chắc chắn mình không thể nào sửa chữa được. Nỗi đau là quá khứ, mình không thể quay lại quá khứ để sửa sai. Còn sự thay đổi nằm ở hiện tại và tương lai.

Trường Giang khẳng định anh không bao giờ đôi co, giải thích với khán giả mà dùng hành động để chứng minh (Ảnh: Phương Quyên).

"Tôi và Trấn Thành không ngại ra phim cùng lúc"

Trong 20 năm làm nghề, có mối quan hệ nào trong showbiz khiến anh tiếc nuối vì đã không giữ được, dù không hoàn toàn do lỗi của mình?

- Tôi nghĩ, những mối quan hệ mình nên cố gắng để vun đắp - ngay cả khi mình không có lỗi - đó là gia đình, người thân. Còn những mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, cộng đồng, thì họ cần họ sẽ đến, họ không cần họ sẽ đi. Mình không cần níu giữ. Không ai giữ được người đã muốn ra đi.

Nghệ sĩ làm nghề lâu năm nên sẽ có lúc diễn cả ở trên sân khấu lẫn... đời thực?

- Tôi không bao giờ diễn ở đời thực. Một khi bước xuống sân khấu, rời xa ống kính, là mình phải chân thật, trở về là người cha, người chồng, người con trong gia đình. Tôi từng thấy những nghệ sĩ diễn cả ở trên sân khấu rồi ở ngoài đời thực họ cũng diễn với khán giả, diễn với đồng nghiệp. Sau đó, họ không còn tồn tại nữa.

Sau 5 năm vắng bóng, Trường Giang trở lại màn ảnh với vai trò đạo diễn, diễn viên phim "Nhà ba tôi một phòng" (Ảnh: Phương Quyên).

Trở lại với điện ảnh và gia nhập đường đua phim Tết, Trường Giang tính toán thế nào để phim của mình được nhiều khán giả lựa chọn?

- Chúng ta không bao giờ lường trước được bất kỳ điều gì. Nếu biết trước, sẽ không bao giờ có những sản phẩm thất bại. Ai mà đo được tình thương khán giả? Mình chỉ cần cống hiến thôi.

Tại đường đua phim Tết, anh đang đối đầu với nhiều tên tuổi, trong đó có Trấn Thành. Anh nhìn nhận màn "đụng độ người quen" này thế nào?

- Tôi không bao giờ nghĩ mình với Trấn Thành là đối thủ. Hãy cứ làm phim tử tế, hãy cứ đưa phim ra rạp, khán giả sẽ là người lựa chọn, thời gian sẽ có câu trả lời.

Có nhiều phim cùng chiếu một thời điểm là điều tốt. Tôi không ngại điều đó, Trấn Thành cũng có suy nghĩ tương tự. Khán giả quyết định phim nào thích nhiều, phim nào thích ít. Mọi chuyện đơn giản vậy thôi, không hề nặng nề như mọi người đang ồn ào rằng chúng tôi là "đối thủ", "cạnh tranh khốc liệt" (cười).

Những năm gần đây, Trấn Thành, Thu Trang và Trường Giang ít xuất hiện chung, nhưng vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Nhiều người sợ vợ tôi lắm, có thêm tôi cũng không sao"

Từ khi làm người đàn ông của gia đình, Trường Giang đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Khán giả thương tôi nên mới động viên tôi như vậy, còn không có người đàn ông nào hoàn hảo. Ai cũng sẽ có tật xấu, lỗi lầm. Nếu đàn ông trên đời này mà hoàn hảo thì sẽ không có người phụ nữ nào phải đau buồn.

Vừa qua, tổ ấm Trường Giang - Nhã Phương chào đón thành viên mới. Ở tuổi 43, anh cảm nhận hạnh phúc từ gia đình mình như thế nào?

- Mỗi lần đi làm về, được nghe những tiếng cười, cảm nhận niềm vui từ gia đình là điều tuyệt vời nhất với tôi. Khi vợ sinh bé thứ 3, tôi đã canh lịch làm việc để đưa bà xã đi bệnh viện, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ giây phút bé chào đời. Tôi áy náy nhưng biết rằng mọi thứ đã được cuộc đời sắp đặt hết.

Mặc dù không thể túc trực cạnh vợ trong khoảnh khắc vợ sinh, nhưng trái tim tôi vẫn luôn ở bên cô ấy.

Tổ ấm của Nhã Phương - Trường Giang hạnh phúc đón thành viên mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tình cảm hiện tại của Nhã Phương và Trường Giang có điều gì thay đổi so với thời mới yêu nhau?

- Lúc mới yêu, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt, yêu ích kỷ, "yêu đến chết thì thôi". Bây giờ yêu không chỉ là hai người nhìn nhau mà còn phải nhìn xung quanh, nhìn gia đình, con cái. Nhưng tình yêu không giảm đi mà sẽ được giấu kỹ hơn. Nếu tình cảm cứ phô trương, khoe ra bên ngoài sẽ đụng nhiều sóng gió (cười).

Trường Giang là nghệ sĩ nổi tiếng, có sức hút. Điều gì từ Nhã Phương đã "giữ chân" anh lại?

- Đối với tôi không có điều gì to tát, chỉ là mỗi lần về nhà mình cảm thấy bình an khi ở bên mái ấm của mình. Nhà là nơi bình yên nhất nên tôi không cần kiếm tìm bình yên ở đâu xa xôi nữa. Bí quyết giữ tổ ấm chỉ là biết tôn trọng, hy sinh, nhường nhịn và tha thứ vì nhau.

Nhã Phương và Trường Giang đã có 11 năm đồng hành bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả cho rằng Nhã Phương giảm cân khá cực đoan khi có giai đoạn 3 năm không ăn cơm để giữ dáng. Anh có góp ý với bà xã về chế độ ăn uống?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ ai cũng yêu cái đẹp. Đặc biệt là nghệ sĩ nữ vì họ cần giữ hình ảnh thanh mảnh trước công chúng. Thực ra vợ tôi không phải gầy vì nhịn ăn, mà cô ấy tập luyện cũng rất kỷ luật nên tôi không quá lo lắng.

Bạn bè trong giới showbiz thường nói vui Trường Giang "đệ nhất sợ vợ". Thực hư điều này ra sao?

- Gia đình tôi không có chuyện ai sợ ai mà chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Thực ra nhiều người sợ vợ tôi lắm, cả làng xóm sợ luôn, có thêm tôi cũng đâu có sao (cười).

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!