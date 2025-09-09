Hoàng Mập giảm hơn 50kg gây choáng: "Có lúc tưởng mình trầm cảm vì thèm ăn"

Những hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Hoàng Mập khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Nam diễn viên vốn quen thuộc với thân hình tròn trịa nay xuất hiện gọn gàng, thậm chí gầy đi đáng kể. Anh tiết lộ bản thân đã giảm 52kg chỉ trong vòng một năm.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Mập sau giảm cân gây ngỡ ngàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Mập cho biết thời điểm nặng tới 150kg, sức khỏe anh liên tục báo động.

"Tôi được bác sĩ cảnh báo đủ thứ bệnh, tiểu đường, huyết áp, gút, xương khớp, hở van tim. Ngay cả lúc ngủ cũng khó thở. Nếu không giảm cân, nguy cơ biến chứng rất lớn", anh chia sẻ.

Được một bác sĩ có kinh nghiệm tư vấn giảm cân, Hoàng Mập bắt đầu thay đổi toàn diện thói quen sinh hoạt. Anh không theo đuổi phương pháp giảm cân nhờ tập luyện, mà chủ yếu điều chỉnh chế độ ăn uống theo phác đồ của bác sĩ.

Nghệ sĩ Hoàng Mập trước khi giảm cân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt hành trình, anh loại bỏ hoàn toàn rượu bia, hạn chế tinh bột, chất béo và đồ ngọt. Sau 18h, anh tuyệt đối không ăn thêm bất kỳ món gì. Khẩu phần hằng ngày tập trung vào rau củ, trái cây, các món ít dầu mỡ.

"Những tháng đầu cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí tôi cảm giác như mình bị trầm cảm. Tôi phải từ bỏ việc tụ tập bạn bè, bỏ hết tiệc tùng. Một người vốn vui vẻ, thích ăn uống như tôi bỗng phải kiêng khem mọi thứ, thật sự khó chịu. Nhiều lúc nghĩ mình làm ra tiền mà lại không được ăn uống thoải mái, thấy buồn lắm", anh nói.

May mắn, gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Vợ và hai con không chỉ ủng hộ mà còn cùng anh duy trì chế độ ăn lành mạnh.

"Trước kia tôi có thể ăn hai chén chè, giờ chỉ dám ăn hai muỗng (cười). Cả nhà thay đổi theo tôi nên cảm giác bớt tủi thân", nam diễn viên chia sẻ thêm.

Nam nghệ sĩ tiết lộ đã giảm được 52kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bác sĩ, liệu trình mà Hoàng Mập áp dụng không chỉ giúp giảm cân mà còn tập trung loại bỏ mỡ nội tạng, cải thiện toàn diện các chỉ số sức khỏe.

Nhờ kiên trì, anh đã đạt được thành quả ngỡ ngàng. Sau một năm, cân nặng của Hoàng Mập giảm xuống còn 98kg. Sức khỏe anh cải thiện rõ rệt, thoát khỏi nguy cơ tiểu đường, ổn định tim mạch, giảm gánh nặng cho xương khớp, hạn chế đột quỵ và có giấc ngủ ngon hơn.

"Giờ tôi đi lại nhẹ nhàng, đóng phim không còn cảnh phải có trợ lý đỡ đứng lên ngồi xuống nữa. Lần đi Sa Pa gần đây, bạn bè chọn cáp treo, tôi thử leo thang bộ và vẫn làm được. Cảm giác khỏe mạnh đó không gì bằng", anh nói.

Hiện bác sĩ đánh giá mức cân này đã an toàn, song Hoàng Mập vẫn muốn giảm thêm 8kg để còn 90kg.

Anh nói: "Bây giờ mà tăng ký một chút, tôi coi như thất bại. Còn khi xuống cân, tôi mừng lắm, như có thêm động lực để tiếp tục giữ dáng".

Nhiều đồng nghiệp ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Hoàng Mập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều khán giả gặp lại không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí lo lắng anh gầy vì bệnh. Số khác lại cho rằng anh giảm cân nên mất đi nét duyên dáng vốn có.

Phản hồi về điều này, nghệ sĩ bộc bạch: "Có thể mọi người chưa quen với hình ảnh mới của tôi. Thật ra tôi khỏe hơn trước nhiều. Nhiều khán giả lo ngại tôi giảm cân sẽ trông già đi, nhưng thực tế cũng không đến nỗi nào đâu".