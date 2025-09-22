Ba nghệ sĩ Trung Quốc ra đi với nhiều uẩn khúc, gây chấn động truyền thông

Vụ việc rơi lầu tử vong của Vu Mông Lung có nhiều nghi vấn

Những ngày qua, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37. Theo thông báo của công ty quản lý nam diễn viên, Vu Mông Lung tử vong vào ngày 11/9 vừa rồi sau khi ngã từ tầng cao của một chung cư tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ. Theo đó, mẹ của nam diễn viên cho biết, Mông Lung vô tình ngã từ tòa nhà cao tầng xuống do say rượu.

Bà thông tin rằng, cơ quan điều tra đã có kết luận cuối cùng, khẳng định vụ việc không có yếu tố hình sự. Do vậy, bà yêu cầu cộng đồng mạng tỉnh táo, không phát tán những thông tin không chính xác về nam diễn viên.

Mẹ Vu Mông Lung cho hay, tang lễ của nam diễn viên đã hoàn tất. Bà mong con trai của bà được người hâm mộ tưởng nhớ một cách bình yên.

Nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, trong vòng một tuần qua, trên nền tảng TikTok, Facebook, các video và thông tin liên quan tới ngày cuối đời của nam diễn viên đoản mệnh liên tục được chia sẻ. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, Vu Mông Lung có thể bị sát hại và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ các điểm nghi vấn.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng đặt nghi vấn về việc các video liên quan tới sự qua đời của Vu Mông Lung bị xóa bỏ, việc lưới chống côn trùng phòng Vu Mông Lung bị cạy mở nhưng không ai nghe thấy tiếng động, việc trên thi thể của anh phát hiện 2 chiếc đồng hồ Rolex…

Một số nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc như: Tôn Đức Vinh, Vương Chiếu Đạt, Trần Hiểu Đồng... đã đăng bài tiếp tục yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn video giám sát an ninh tại khu chung cư nơi Vu Mông Lung tử nạn.

Căn phòng nơi Vu Mông Lung tử nạn (Ảnh: Sina).

Những lời kêu gọi làm rõ nghi vấn quanh sự ra đời của Vu Mông Lung trên các nền tảng TikTok, Facebook đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng quốc tế . Lời kêu gọi “Công lý cho Vu Mông Lung” được lan tỏa rộng trên mạng xã hội.

Được biết, trước khi mất, Vu Mông Lung từng bị đóng băng sự nghiệp khoảng 3 năm và vừa thông báo giải thể phòng làm việc cá nhân vào tháng 7. Sau gần 3 năm dừng đóng phim, tới năm 2023, Vu Mông Lung tham gia dự án Nhất tấn thiên vũ.

Cũng thời điểm này, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng nhắc đến 2 nghệ sĩ từng ra đi với nhiều uẩn khúc. Đó là nam diễn viên Kiều Nhậm Lương và nữ nghệ sĩ Nhậm Kiều. Họ ra đi vào năm 2016 và 2017. Quá trình điều tra của 2 vụ việc nói trên được giữ kín, với kết luận được cho là không thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Nữ diễn viên Nhậm Kiều chết trong tình trạng lõa thể

Nhậm Kiều (SN 1993) bắt đầu được biết tới khi giành giải Á hậu tại cuộc thi Hoa khôi Thâm Quyến (Trung Quốc) vào năm 2013. Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô bước chân vào giới giải trí và được nghệ sĩ gạo cội Triệu Bản Sơn nâng đỡ.

Với gương mặt đẹp giống đàn chị Angelababy và dáng vóc gợi cảm, Nhậm Kiều trở thành người mẫu nội y ăn khách trong làng giải trí Trung Quốc và góp mặt trong một số bộ phim.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2017, làng giải trí Trung Quốc rúng động trước thông tin Nhậm Kiều qua đời sau khi ngã từ tầng 13 của một khách sạn ở Tô Châu (Trung Quốc). Thời điểm này, cô mới 24 tuổi.

Nữ diễn viên Nhậm Kiều qua đời vào năm 2017 (Ảnh: Sina).

Thi thể cô được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân ở bụi cây tại khách sạn. Camera giám sát an ninh của khách sạn ghi lại những hình ảnh trước khi Nhậm Kiều mất. Nữ nghệ sĩ đến lấy phòng với một người đàn ông.

"Nhậm Kiều và người đàn ông đó ở chung phòng, mang theo nhiều túi đồ. Hôm sau, chúng tôi phát hiện cô ấy đã chết", nhân viên khách sạn nói sau vụ việc.

Người ở cùng Nhậm Kiều sau đó được xác định là nam diễn viên Dương Húc Văn. Do tình trạng qua đời của Nhậm Kiều có nhiều nghi vấn, Dương Húc Văn đã bị thẩm vấn trong 48 tiếng.

Cảnh sát xác nhận, 2 người đã uống nhiều rượu nhưng không sử dụng ma túy. Sau đó, Dương Húc Văn được loại khỏi danh sách tình nghi.

Đầu tháng 12/2017, thi thể của Nhậm Kiều được mang đi hỏa táng. Cảnh sát cũng thông báo kết quả giám định tử thi cho thấy nồng độ cồn trong máu Nhậm Kiều rất cao vào ngày cô qua đời. Cơ quan điều tra kết luận, nữ diễn viên tự sát và gửi giấy chứng tử tới người thân của cô.

Nhậm Kiều mất khi mới 24 tuổi và bước đầu gặt hái thành công trong làng giải trí (Ảnh: Sohu).

Ngay sau khi thông báo của cơ quan điều tra được công bố, dư luận Trung Quốc đã đặt nhiều câu hỏi về vụ việc. Một luật sư họ Thôn đến từ Bắc Kinh có bài viết trên mạng xã hội và nhận định, cái chết của Nhậm Kiều có nhiều nghi vấn.

Ông giải thích, nếu nạn nhân tự tử bằng cách nhảy lầu, cơ thể thường bị biến dạng, vùng đầu và mặt bị tổn thương lớn khi rơi xuống. Tuy nhiên, hình ảnh hiện trường được hé lộ trước đó cho thấy, Nhậm Kiều không bị đa chấn thương, xung quanh thi thể rất ít máu.

Thời điểm được tìm thấy, Nhậm Kiều nằm thẳng, cơ thể giống như đang ngủ bình thường. Do đó, ông Thôn phỏng đoán nạn nhân đã qua đời từ trước và đặt nghi vấn về hiện trường giả.

Sự ra đi của Nhậm Kiều đến nay vẫn chưa được giải đáp (Ảnh: Sina).

Nhiều cư dân mạng đồng tình với chia sẻ của luật sư Thôn. Họ cũng đưa ra lý lẽ về việc Nhậm Kiều không có lý do để tự vẫn. Hai ngày trước khi mất, cô còn chia sẻ với người hâm mộ việc sắp đi du lịch cùng bố mẹ. Nữ diễn viên còn đặt lịch làm tóc với một salon.

Bạn bè nữ nghệ sĩ cho biết, Nhậm Kiều không mắc trầm cảm, không gặp áp lực nào quá lớn trong công việc và luôn vui vẻ.

Một số nguồn tin tiết lộ, vào ngày mất, nữ nghệ sĩ được cho là ở cùng bạn trai Dương Húc Văn và 2 người đàn ông khác. Tuy nhiên, chỉ có Dương Húc Văn bị triệu tập thẩm vấn. Vụ việc sau đó dần rơi vào quên lãng mà không có những câu trả lời cuối cùng.

Nam diễn viên Kiều Nhậm Lương qua đời ở tuổi 28

Kiều Nhậm Lương từng là một trong những mỹ nam đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, khả năng diễn xuất tốt, Nhậm Lương có lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Anh từng tham gia các phim như: Hóa ra anh vẫn ở đây, Lục Trinh truyền kỳ, Tiểu thời đại, Từ Bỏ em…

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Nhậm Lương đột ngột qua đời. Vào ngày 16/9/2016, cảnh sát khu vực ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhận được tin báo một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Họ nhanh chóng có mặt và xác nhận người ra đi là Kiều Nhậm Lương. Thông tin này lập tức gây chấn động.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, Kiều Nhậm Lương sử dụng túi nilon trùm kín đầu dẫn đến tắt thở trước khi qua đời. Bạn gái là người đầu tiên phát hiện thi thể của nam diễn viên. Qua kiểm tra pháp y, cảnh sát loại bỏ khả năng anh bị sát hại.

Tuy nhiên, người hâm mộ nam diễn viên không tin vào điều này. Họ giải thích, Nhậm Lương luôn vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng. Và thời điểm anh mất, sự nghiệp của Nhậm Lương đang phát triển. Những điều này khiến họ tin rằng, nam diễn viên không có lý do lựa chọn cái chết.

Kiều Nhậm Lương ra đi khi còn rất trẻ (Ảnh: Sina).

Sau khi Nhậm Lương mất, những nghi vấn quanh sự ra đi của anh bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Theo các blogger của giới giải trí Trung Quốc, tài tử sinh năm 1987 tự kết liễu vì không chịu nổi sức ép từ các thế lực khác. Tờ QQ viết, sự ra đi của Nhậm Lương có nhiều uẩn khúc chưa bao giờ được giải đáp một cách rõ ràng.

Những năm qua, người hâm mộ và đồng nghiệp vẫn tưởng nhớ Nhậm Lương. Vào ngày 17/9 vừa rồi, cha mẹ của cố diễn viên đã tới viếng mộ con trai, tưởng nhớ 9 năm ngày con qua đời. Họ mang theo những bó hoa hồng - màu hoa diễn viên yêu thích cùng đồ ăn, bánh kẹo mà khi còn sống anh thường dùng tới mộ của anh ở Nghĩa trang Phúc Thọ Viên ở Thượng Hải.

Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, cha mẹ của Kiều Nhậm Lương bày tỏ: "9 năm đã trôi qua, thời gian vẫn chưa dạy chúng tôi nói lời tạm biệt. Những lời chưa kịp nói đều trở thành sự chờ đợi im lặng qua năm tháng".

Cha mẹ của Nhậm Lương tới viếng mộ con trai vào ngày 17/9 vừa rồi (Ảnh: Weibo).

Trong đoạn video được một người hâm mộ đăng tải trên Weibo, cha của Nhậm Lương khóc nghẹn ngào bên mộ con. Sau đó, ông được vợ, bạn bè, người thân vỗ lưng an ủi. Một người bạn của gia đình cho biết, 9 năm qua, cha mẹ của Nhậm Lương vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn nỗi đau mất con.

Mẹ của nam diễn viên nói: “Vượt qua nỗi đau không có nghĩa là lãng quên. Tôi luôn giữ lại những lá thư và kỷ vật của người hâm mộ gửi cho con. Ký ức dần phai nhạt và tôi rất sợ mất chúng một lần nữa”.

Sau khi con trai mất, cha mẹ của Nhậm Lương mở một kênh chuyên nấu ăn, chia sẻ cuộc sống đời thường. Họ còn thành lập một quỹ sức khỏe tâm thần và biến nỗi đau mất con thành sức mạnh giúp đỡ những người xung quanh.