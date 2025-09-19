Xôn xao clip mỹ nam Trung Quốc kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Cụ thể, nền tảng mạng xã hội Bilibili (Trung Quốc) đã xuất hiện video được cho là ghi lại cảnh Vu Mông Lung bị ném khỏi cửa sổ nhà cao tầng xuống đất. Chỉ sau vài phút đăng tải, clip này đã bị gỡ bỏ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, video ghi lại khoảnh khắc được cho là của Vu Mông Lung khóc lóc thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm cũng bị gỡ bỏ.

Những thông tin quanh cái chết của Vu Mông Lung được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, một số nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc như: Tôn Đức Vinh, Vương Chiếu Đạt, Trần Hiểu Đồng... đã đăng bài tiếp tục yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn video giám sát an ninh tại khu chung cư nơi Vu Mông Lung tử nạn.

Theo Sina, hơn 60 tài khoản trên mạng xã hội Weibo bị xử phạt vì đưa tin về sự qua đời của Vu Mông Lung. Hơn 4.000 bài đăng được cho là phát tán thông tin sai sự thật, "thổi phồng" về cái chết của cố diễn viên Vu Mông Lung đã bị kiểm duyệt. Một bức ảnh được cho là ghi lại cảnh tượng kinh hoàng vào đêm anh qua đời cũng bị vạch trần là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo).

Trang Weibo viết rõ trong thông báo, họ nhận thấy một số tài khoản vi phạm quy định của mạng xã hội bằng cách kích động dư luận lan truyền các giả thuyết, thông tin sai sự thật liên quan đến việc nam diễn viên Vu Mông Lung. Ứng dụng này đã áp dụng lệnh cấm phát ngôn có thời hạn với hơn 60 tài khoản.

Vu Mông Lung qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 11/9 vừa rồi (Ảnh: Weibo).

Ngày 11/9, mạng xã hội Douyin cũng ra thông báo đã xóa bỏ hơn 1.300 video vi phạm và cảnh cáo những người dùng phát tán thông tin sai lệch liên quan đến việc Vu Mông Lung qua đời. Nhiều người hâm mộ của Vu Mông Lung cũng đăng bài, bày tỏ hy vọng dân mạng không lan truyền những phán đoán thất thiệt nhằm bảo vệ danh dự của nam diễn viên quá cố.

Tờ Nhân dân pháp trị của Trung Quốc đăng bài về vụ việc: “Cảnh sát Bắc Kinh đang tiến hành điều tra, đề nghị toàn bộ người dùng mạng bình luận một cách lý trí” sau khi những tin đồn về sự ra đi của Vu Mông Lung xuất hiện trên mạng xã hội. Bài báo cũng yêu cầu phía cảnh sát sớm công bố hồ sơ điều tra cái chết của Vu Mông Lung để làm rõ mọi nghi vấn.

Vu Mông Lung (SN 1988) nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và đồng nghiệp nhờ sự dịu dàng, tốt bụng. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong bộ phim chiếu mạng Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các dự án truyền hình được yêu thích như: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Mỹ nam sinh năm 1988 có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Vu Mông Lung sở hữu vẻ đẹp phi giới tính và cuộc sống "sạch" trước khi mất (Ảnh: Sina).

Theo cáo phó của công ty quản lý Vu Mông Lung, nam diễn viên tử vong vào ngày 11/9 vừa rồi sau khi ngã từ tầng cao của một chung cư tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ.

Theo đó, mẹ của nam diễn viên cho biết, con trai bà đã ra đi một cách thương tâm và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình. Mẹ của Vu Mông Lung cho biết, nam diễn viên vô tình ngã từ tòa nhà cao tầng xuống do say rượu.

Bà thông tin rằng, cơ quan điều tra đã có kết luận cuối cùng, khẳng định vụ việc không có yếu tố hình sự. Do vậy, bà yêu cầu cộng đồng mạng tỉnh táo, không phát tán những thông tin không chính xác về nam diễn viên.

Mẹ Vu Mông Lung cho hay, tang lễ của nam diễn viên đã hoàn tất. Bà mong con trai của bà được người hâm mộ tưởng nhớ một cách bình yên.