Xử phạt hai phụ nữ dán “bùa” che biển số xe máy ở TPHCM

Ngày 5/12, CSGT TPHCM đã xác minh, xử phạt người phụ nữ chạy xe máy dán “bùa” che biển số khi lưu thông trên đường.

Trước đó, đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, tiếp nhận thông tin về một phụ nữ lái xe máy, dùng miếng vải che biển số khi lưu thông.

Chiếc xe máy được dán "bùa" che biển số (Ảnh: Công an cung cấp).

Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã vào cuộc xác minh. CSGT xác định người lái xe là chị B.T.H.T. (32 tuổi) và chủ phương tiện là chị L.T.B.P. (35 tuổi, cùng ngụ phường Đông Hưng Thuận). Cả hai được mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại trụ sở, chị T. thừa nhận hành vi dán “bùa” che biển số. Chị P. cho biết đã không thực hiện đúng quy định về biển số xe, dùng miếng vải che dọc chính giữa biển số.

Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chị T. và P. về các lỗi sử dụng chất liệu khác che, dán lên phần chữ, số của biển số xe và điều khiển xe có biển số bị che lấp. Tổng mức phạt là 5,9 triệu đồng.