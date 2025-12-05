Lợi ích của những hoạt động chơi có chủ đích với sự phát triển của trẻ mầm non

Đối với giáo viên, các khu chơi này mang lại cơ hội quan sát, mở rộng hoạt động học tập và hỗ trợ trẻ khám phá thế giới xung quanh. Đối với trẻ mầm non, hoạt động vui chơi trở nên có mục đích, thú vị và bổ ích hơn.

Những khu vực chơi có chủ đích biến những giờ chơi trở thành trải nghiệm học tập ý nghĩa, giúp trẻ nâng cao sự tập trung (Ảnh: BIS Hà Nội).

Tại Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội, các lớp học mầm non không chỉ được bài trí với bàn ghế và kệ đồ chơi đơn thuần. Tại đây, các em nhỏ được thỏa sức khám phá những khu vực chơi (Play Zone) được thiết kế kỹ lưỡng. Đây là những không gian học tập an toàn, khuyến khích trẻ vui chơi, khám phá, tưởng tượng, sáng tạo và vận động một cách có chủ đích.

Việc phân chia phòng học thành các khu chơi (play zone) không chỉ là một cách bài trí không gian lớp học. Những khu vực chơi có chủ đích này biến những giờ chơi trở thành trải nghiệm học tập ý nghĩa, giúp trẻ nâng cao sự tập trung, đưa ra những lựa chọn độc lập và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ.

Khu Movement Zone là nơi trẻ thỏa sức leo trèo, nhảy, múa hay giữ thăng bằng, giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động thô (gross motor skills), khả năng phối hợp và giữ thăng bằng (Ảnh: BIS Hà Nội).

Messy Zone - bùng nổ sáng tạo: Tại đây, mọi giới hạn của việc khám phá gần như biến mất. Trẻ được tô vẽ, pha trộn nhiều loại nguyên liệu, hay chơi đùa với nước và cát. Những hoạt động này không đơn thuần là “vui chơi lấm bẩn" (messy play), chúng giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động tinh (fine motor skill), rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và khơi gợi tư duy sáng tạo. Mỗi vệt màu hay mảnh vật liệu trở thành một tấm canvas cho trí tưởng tượng để trẻ tự do thể hiện bản thân.

Home Zone - nhập vai đầy ý nghĩa: Nhập vai là một trong những cách chơi hữu hiệu nhất giúp trẻ hiểu về thế giới xung quanh. Trong Home Zone, trẻ sử dụng các vật liệu mở để nấu ăn trong khu vực bếp đồ chơi, chăm sóc búp bê và tái hiện những hoạt động quen thuộc. Những trải nghiệm này nuôi dưỡng sự phát triển ngôn ngữ, khả năng hợp tác và đồng cảm của trẻ. Thông qua việc chơi giả tưởng, trẻ tìm hiểu về mối quan hệ, nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau và rèn luyện các kỹ năng xã hội hàng ngày.

Movement Zone - năng lượng trong từng chuyển động: Lứa tuổi mầm non là giai đoạn tràn đầy năng lượng và Movement Zone giúp trẻ “giải phóng năng lượng” theo cách tích cực. Các hoạt động như leo trèo, nhảy, múa hay giữ thăng bằng giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động thô (gross motor skills), khả năng phối hợp và giữ thăng bằng. Quan trọng hơn, những hoạt động này giúp xây dựng sự tự tin về thể chất và giúp trẻ khám phá niềm vui khi vận động.

Giáo trình Mầm non tại BIS Hà Nội dành cho trẻ 2-5 tuổi được dựa theo Giáo trình Mầm non Anh quốc, dựa trên khung định hướng Development Matters. Phương pháp “chơi mà học” này kết hợp các hoạt động học tập có chủ đích với trải nghiệm cá nhân hóa, mang đến cho mỗi trẻ một khởi đầu vững chắc trong hành trình học tập dài lâu.

Tại đây, giáo viên hỗ trợ sự phát triển của trẻ qua bảy lĩnh vực chính, gồm ba lĩnh vực cốt lõi - giao tiếp và ngôn ngữ, phát triển thể chất, phát triển cá nhân, xã hội và cảm xúc - cùng bốn nhóm kỹ năng đọc viết, toán học, hiểu biết về thế giới, và nghệ thuật mô tả và thiết kế.

Phương pháp “chơi mà học” kết hợp các hoạt động học tập có chủ đích với trải nghiệm cá nhân hóa, mang đến cho mỗi trẻ một khởi đầu vững chắc trong hành trình học tập dài lâu (Ảnh: BIS Hà Nội).

Trải nghiệm phương pháp “học mà chơi, chơi mà học”

BIS Hà Nội cũng tổ chức các buổi trải nghiệm lớp mầm non quốc tế Anh dành cho trẻ 2-4 tuổi. Chương trình giúp các gia đình có cơ hội trực tiếp quan sát các khu vực chơi có chủ đích và tìm hiểu về giáo trình “học mà chơi”, có mục đích thúc đẩy sự tò mò, khả năng sáng tạo và sự tự tin của trẻ.

Trong các buổi trải nghiệm, trẻ tham gia các hoạt động chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trong khi phụ huynh có cơ hội tham quan các lớp học, không gian ngoài trời và tìm hiểu thêm về phương pháp giáo dục mầm non của trường.

