Mẹ của mỹ nam Trung Quốc rơi lầu tử vong phản hồi tin con trai bị sát hại

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ.

Theo đó, mẹ của nam diễn viên cho biết, con trai bà đã ra đi một cách thương tâm và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình. Mẹ của Vu Mông Lung cho biết, nam diễn viên vô tình ngã từ tòa nhà cao tầng xuống do say rượu.

Bà thông tin rằng, cơ quan điều tra đã có kết luận cuối cùng, khẳng định vụ việc không có yếu tố hình sự. Do vậy, bà yêu cầu cộng đồng mạng tỉnh táo, không phát tán những thông tin không chính xác về nam diễn viên.

Mẹ của Vu Mông Lung cầu xin cộng đồng mạng dừng phát tán thông tin thất thiệt (Ảnh: Sina).

Mẹ Vu Mông Lung cho hay, tang lễ của nam diễn viên đã hoàn tất. Bà mong con trai của được người hâm mộ tưởng nhớ một cách bình yên.

Mẹ của nam diễn viên là mẹ đơn thân nhiều năm nay. Vu Mông Lung được mô tả là một cậu con trai ngoan, hiếu thảo và luôn nỗ lực làm việc để mang đến cho mẹ cuộc sống tốt nhất.

“Tôi hy vọng mọi người nhìn nhận sự việc lần này theo hướng lý trí, không suy đoán. Tôi cũng mong bản thân sớm được trở lại cuộc sống bình thường, mang theo mình nỗi thương nhớ Vu Mông Lung để trải qua mỗi ngày một cách bình yêu. Tôi tin đây cũng là nguyện vọng của con trai tôi. Cuối cùng, mong Mông Lung bình an nơi thiên đường”, mẹ Vu Mông Lung chia sẻ.

Tối 11/9, công ty quản lý của Vu Mông Lung xác nhận nam diễn viên đã qua đời vì ngã lầu. Theo công ty đại diện, nam diễn viên mất sau một bữa tiệc với một nhóm bạn tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Vu Mông Lung được cảnh sát xác nhận ngã lầu tử vong, không có dấu hiệu hình sự.

Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên sinh năm 1988 mất, một loạt tin đồn quanh Vu Mông Lung bùng phát khắp các mạng xã hội. Đỉnh điểm vào ngày 15/9, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện một bài đăng được cho là hé lộ những tình tiết mới của vụ việc.

Theo nguồn tin này, nam diễn viên có thể bị sát hại, chuốc rượu và bạo hành trước khi mất. Ba người đàn ông được cho là có liên quan tới vụ việc đã được gọi tên.

Vu Mông Lung (trái) được yêu thích vì lối sống giản dị, tinh thần cầu tiến và chăm chỉ trong công việc (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, một số người bạn của Vu Mông Lung cũng đăng đàn đòi lại công bằng cho nam diễn viên, kêu gọi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ những nghi vấn. Các thông tin này khiến cái chết đột ngột của Vu Mông Lung trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều suy đoán.

Vu Mông Lung (SN 1988) từng tham gia chương trình Super Boy (cuộc thi ca hát nam của Hunan TV) và đạt top 10 toàn quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong bộ phim chiếu mạng Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các dự án truyền hình được yêu thích như: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Mỹ nam sinh năm 1988 có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Nam diễn viên được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp phi giới tính, cuộc sống giản dị và đời tư “sạch”.

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Vu Mông Lung được giới truyền thông và bạn bè nhận xét là người hiền lành, tốt bụng và đam mê công việc. Thời điểm trước khi mất, anh đang tích cực là việc, ghi hình quảng cáo, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Vài ngày trước khi qua đời, Vu Mông Lung đi quay một show truyền hình giải trí với tâm trạng vui vẻ. Ba tháng trước đó, anh vừa hoàn tất ghi hình cho một bộ phim mới.