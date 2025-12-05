Vinhomes Green Paradise: Nơi thiên nhiên hòa cùng công nghệ hiện đại

Đối với một thành phố lớn như TPHCM, khu dự trữ sinh quyển đóng vai trò như "lá phổi xanh" giúp điều hòa khí hậu và cải thiện chất lượng không khí. Hơn nữa, đây còn là vành đai tự nhiên kiên cố, giúp giảm thiểu tác động của triều cường và bảo vệ thành phố trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Bên cạnh vai trò bảo vệ môi trường, khu dự trữ sinh quyển còn là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ngay tại cửa ngõ thành phố. Nơi đây mở ra tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương dựa trên việc bảo tồn tài nguyên bản địa.

Nằm cách trung tâm khoảng 50km, Cần Giờ sở hữu lợi thế giáp biển, có rừng phòng hộ và rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển. Tận dụng thế mạnh này, TPHCM định hướng đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của Cần Giờ với mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa bản địa.

Vì vậy, việc phát triển khu siêu đô thị xanh - thông minh - sinh thái tại Cần Giờ là bước đi cụ thể hóa những tiềm năng trên. Mục tiêu là kiến tạo một mô hình đô thị tiên phong, nơi công nghệ hiện đại được ứng dụng để tối ưu hóa môi trường sống và trải nghiệm du lịch.

Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise là dự án gây chú ý tại Cần Giờ với quy hoạch trở thành siêu đô thị lấn biển quy mô kỷ lục do Tập đoàn Vingroup kiến tạo.

Phối cảnh một phần dự án Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Với diện tích hơn 2.800ha, tọa lạc giữa khu dự trữ sinh quyển ngập mặn, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo mô hình ESG - Xanh, Thông minh, Sinh thái. Các yếu tố ESG của dự án được thể hiện ở: E (Environmental) - Bảo tồn và tái tạo thiên nhiên; S (Social) - Nuôi dưỡng cộng đồng hạnh phúc và G (Governance) - Vận hành bằng công nghệ và quản trị thông minh.

Dự án kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và thiên nhiên, không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho đô thị ven biển mà còn là bước tiến chiến lược, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ các đại đô thị biển toàn cầu.

Một số công nghệ hiện đại được áp dụng tại Vinhomes Green Paradise bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), Thành phố thông minh (Smart City)...

Bên cạnh đó, Vinhomes Green Paradise còn nổi bật với hệ thống tiện ích mang tính biểu tượng, bao gồm: Tòa tháp 108 tầng, Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7ha, Biển hồ Paradise Lagoon rộng 800ha, hai sân golf 18 lỗ quốc tế, tổ hợp Vinpearl Safari và công viên chủ đề 122ha. Cùng với đó là chuỗi trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống trường quốc tế Vinschool và bệnh viện Vinmec…

Tại thị trường TPHCM, bên cạnh Vinhomes Green Paradise, The Global City cũng là một dự án đáng chú ý với 450.000m2 cây xanh và mặt nước, mang tới không gian sống trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.