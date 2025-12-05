Đau bụng quằn quại vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép, gây loét dạ dày

Đau bụng dữ dội vì khối bã thức ăn 15cm chèn ép dạ dày

Cụ bà H.T.V (85 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lúc quặn thắt, lúc âm ỉ kéo dài, kèm theo sốt cao trong 1 tuần.

Theo chia sẻ của người nhà, trước khi vào viện, cụ V chỉ đau râm ran vùng thượng vị, cơn đau ngắn chỉ vài phút nên gia đình nghĩ là rối loạn tiêu hóa và tự điều trị tại nhà. Sau một tuần, cơn đau dày và dữ dội hơn, lúc này gia đình mới đưa cụ đi cấp cứu.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày, kết quả phát hiện khối bã thức ăn lớn, kích thước 10 x 15cm, xung quanh có các ổ viêm, ổ loét khoảng 2cm.

“Khối bã thức ăn có kích thước lớn, cứng chắc, cho thấy đã tích tụ trong dạ dày một thời gian. Chính khối bã này gây ra các ổ viêm, loét trong dạ dày và khiến bệnh nhân đau bụng thượng vị dữ dội, kéo dài”, ThS.BS Lê Dương Tiến - Khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân V phân tích.

Khối bã thức ăn trong dạ dày bệnh nhân V.

Cũng theo bác sĩ Tiến, nếu không được can thiệp sớm, các ổ loét sẽ ngày càng lan rộng, gây ra tình trạng chảy máu tiêu hóa, nhiễm trùng nặng nề, thậm chí là thủng dạ dày. Trong trường hợp khối bã thức ăn trôi xuống ruột có thể gây ra tắc ruột, hoại tử ruột, nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh đó, khai thác tiền sử được biết bệnh nhân V có sở thích ăn hồng ngâm. Khi vào mùa, bà V thường ăn trung bình 3-4 quả hồng ngâm/ngày. Bác sĩ đánh giá đây có thể là một trong những nguyên nhân hình thành bã thức ăn trong dạ dày.

“Khối bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được, vị trí hay gặp nhất là ở dạ dày. Tình trạng này thường gặp ở người già do nhai không kỹ, ăn quá nhanh hoặc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và tanin như hồng ngâm, măng khô...”, bác sĩ Tiến chia sẻ thêm.

Nội soi can thiệp: Giải pháp loại bỏ bã thức ăn khổng lồ không đau đớn

Đánh giá cụ V tuổi cao, thể trạng yếu, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn và lựa chọn phương án lấy khối bã thức ăn bằng nội soi dạ dày, đây là giải pháp xâm lấn tối thiểu nhằm giảm tối đa đau đớn, phù hợp với người lớn tuổi, giúp hồi phục nhanh, đặc biệt xử lý được triệt để nguyên nhân gây bệnh.

“Với trường hợp của bệnh nhân V, nội soi can thiệp là giải pháp tối ưu nhất. Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giảm đau, giảm nguy cơ biến chứng trong khi vẫn loại bỏ hoàn toàn được dị vật trong dạ dày. Đồng thời, nội soi giúp quan sát toàn bộ niêm mạc để đánh giá mức độ viêm loét và xử trí ngay nếu cần, rút ngắn thời gian hồi phục và an toàn tối đa cho bệnh nhân”, bác sĩ Lê Dương Tiến phân tích.

Trong quá trình can thiệp, bác sĩ sử dụng năng lượng laser phá vỡ lớp vỏ cứng của khối bã thức ăn, sau đó cắt nhỏ bằng dao nội soi chuyên dụng và dùng rọ đưa ra ngoài qua đường thực quản.

ThS.BS Lê Dương Tiến và ê-kíp thực hiện nội soi can thiệp lấy bã thức ăn trong dạ dày.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện qua đường tự nhiên như một ca nội soi chẩn đoán thông thường, không xâm lấn, không có sẹo, không gây tổn thương, bảo toàn trọn vẹn hệ tiêu hóa.

Sau can thiệp, cụ V hoàn toàn không đau, phục hồi tốt, ăn uống ngon miệng và được ra viện chỉ sau một ngày.

“Không đau một tí nào, cũng chỉ như ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy là thấy bụng mình ổn rồi, rất êm và không còn khó chịu như lúc trước, tôi ăn uống ngon miệng, ngủ cũng ngon hơn nữa”, cụ H.T.V (85 tuổi) vui mừng chia sẻ vào ngày ra viện.

Cụ V hồi phục tốt sau can thiệp.

Theo bác sĩ Lê Dương Tiến, bã thức ăn dạ dày là một khối rắn hoặc nửa rắn hình thành từ thức ăn khó tiêu hoặc dị vật bị giữ lại lâu ngày trong dạ dày. Quá trình hình thành khối bã thức ăn thường diễn ra âm thầm và dễ bị bỏ qua vì không có các triệu chứng rõ ràng, người bệnh chỉ có thể phát hiện bệnh thông qua nội soi dạ dày.

Từ trường hợp của bà V, bác sĩ Lê Dương Tiến khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế các thực phẩm dễ tạo bã như hồng ngâm, măng khô hoặc các loại rau già nhiều xơ. Khi xuất hiện triệu chứng đau tức thượng vị, đầy bụng kéo dài, ăn nhanh no, nôn ói hay mệt mỏi bất thường, người dân cần đi khám sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề ở dạ dày, tránh biến chứng nguy hiểm.