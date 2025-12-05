Hơn 1.000 người dân Thanh Hóa được khám sức khỏe miễn phí

Chương trình nằm trong chiến dịch cộng đồng “Chọn xanh cho khỏe - Vì một Việt Nam thật khỏe” do Manulife phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe hệ tiêu hóa trong cộng đồng.

Nhiều hạng mục khám bệnh cho người dân

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Hạc Thành từ sớm, rất đông người dân xứ Thanh đã xếp hàng để đăng ký khám và sàng lọc miễn phí. Ngoài những người lớn tuổi, cựu chiến binh, phần lớn là nhóm trẻ 25-45 tuổi như nhân viên văn phòng, công nhân…

Rất đông người dân Thanh Hóa đến khám sức khỏe tại sự kiện "Sống khỏe mỗi ngày 2025" (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, người dân được khám sức khỏe với nhiều bước như: khám nội tổng quát, xét nghiệm (đường huyết, mỡ máu, axit uric), khám chuyên khoa và cận lâm sàng (siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, đo mật độ xương, tai mũi họng…).

Chương trình còn triển khai tầm soát vi khuẩn HP - tác nhân phổ biến gây các bệnh lý dạ dày, và chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa cho các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Người dân được thực hiện nhiều bước khám sức khỏe đa dạng như xét nghiệm máu, chụp X-quang, đo điện tim (Ảnh: BTC).

Sự kiện năm nay áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, sử dụng dữ liệu bộ câu hỏi và kết quả xét nghiệm nhanh để đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm, nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh dịch vụ khám bệnh miễn phí, người dân còn được bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể chất lành mạnh và được phát thuốc theo đơn.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Trang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Chương trình giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe chất lượng cao, nhất là bộ phận công nhân và lao động phổ thông thường không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Chương trình năm nay tiếp tục giúp người trẻ nhận thức rõ hơn về các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa - những bệnh đang ngày càng phổ biến và cần được quan tâm đúng mức”.

Phát hiện nhiều người trẻ địa phương mắc bệnh tiêu hóa

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người trẻ có dấu hiệu mắc các bệnh lý tiêu hóa, từ nhiễm vi khuẩn HP đến viêm dạ dày, trào ngược và rối loạn tiêu hóa.

Tham gia khám bệnh tại chương trình, bác sĩ CKI. Đào Thị Hương - Bệnh viện 71 Trung ương cho biết: “Không ít bạn trẻ đến khám lần đầu nhưng phát hiện bị nhiễm HP. Điều đáng lo ngại là phần lớn đều không biết mình nhiễm, dẫn đến vô tình lây cho những người xung quanh qua các thói quen ăn uống hằng ngày”.

Bác sĩ Hương cũng cho biết nhiều trường hợp người dân dưới 40 tuổi được chỉ định tầm soát sâu hơn vì có nguy cơ tiến triển thành bệnh lý nặng. Theo bác sĩ, nhịp sống bận rộn, thói quen bỏ bữa sáng, ăn thức ăn chế biến sẵn, thức khuya và làm việc theo ca là những yếu tố khiến hệ tiêu hóa của người trẻ phải chịu áp lực lớn hơn.

Tại sự kiện, nhiều người nhận ra các triệu chứng thường cho là “bình thường” lại có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý. Chị Phan Thị Hạnh (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), được phát hiện nhiễm vi khuẩn HP, cho biết thỉnh thoảng bị ợ hơi, đau dạ dày nhưng chỉ nghĩ do đồ ăn không hợp chứ không nghĩ mình bị nhiễm HP và có thể dẫn đến các bệnh lý tiêu hóa khác.

“Tôi được bác sĩ chỉ định nội soi để đánh giá nguy cơ viêm loét dạ dày. Nếu không có chương trình này chắc tôi có thể sẽ tiếp tục lơ là sức khỏe”, chị nói.

Người dân được phát thuốc miễn phí theo đơn của bác sĩ tại chương trình (Ảnh: BTC).

Những dữ liệu ghi nhận trong ngày hội phần nào cho thấy bức tranh chung: người trẻ đang chịu nhiều ảnh hưởng từ lối sống công nghiệp, và việc phát hiện sớm vẫn là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ bệnh nặng. Từ thực tế đó, sự kiện “Sống khỏe mỗi ngày 2025” là dịp để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương cũng như nâng cao ý thức về việc chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Thanh Hóa là điểm đến thứ hai trong chuỗi ngày hội “Sống khỏe mỗi ngày 2025”, sau Hải Phòng và trước khi chương trình tiếp tục đến Hà Nội và TPHCM. Với định hướng đồng hành bền vững cùng cộng đồng, Manulife và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam mong muốn mở rộng các mô hình khám sức khỏe miễn phí, ứng dụng công nghệ trong đánh giá sức khỏe và hình thành nhận thức cũng như thói quen tầm soát sớm để có một cuộc sống khỏe mạnh.