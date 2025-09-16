Vụ mỹ nam rơi lầu tử vong: Nghi vấn là án mạng, đồng nghiệp đòi công bằng

Ngày 11/9, công ty quản lý của Vu Mông Lung chính thức xác nhận nam diễn viên đã qua đời vì ngã lầu.

"Với nỗi đau vô hạn, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin đến mọi người: Nam diễn viên mà chúng ta hết mực yêu mến Vu Mông Lung đã qua đời vì ngã lầu vào ngày 11/9. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ án có yếu tố hình sự", công ty quản lý của Vu Mông Lung chia sẻ.

Vu Mông Lung qua đời sau khi rơi từ trên cao xuống mặt đất tại một khu chung cư cao cấp tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 11/9 (Ảnh: Sina).

Trước khi công ty quản lý của Vu Mông Lung công bố tin dữ, thông tin về sự ra đi của nam diễn viên 37 tuổi đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Vài ngày trước khi qua đời, Vu Mông Lung đi quay một show truyền hình giải trí với tâm trạng vui vẻ. Ba tháng trước đó, anh vừa hoàn tất ghi hình cho một bộ phim mới.

Bùng nổ nghi vấn về cái chết của Vu Mông Lung

Những ngày qua, thông tin về uẩn khúc quanh cái chết của mỹ nam cổ trang Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đỉnh điểm vào ngày 15/9, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện một bài đăng được cho là hé lộ những tình tiết mới của vụ việc.

Theo đó, địa điểm diễn ra bữa tiệc mà Vu Mông Lung tham gia trước khi mất là căn penthouse thuộc khu chung cư cao cấp ở Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc). Chủ nhân căn nhà là biên kịch họ Triệu, bạn thân nhiều năm của Vu Mông Lung kiêm tác giả nhiều bộ phim chiếu mạng nổi tiếng.

Căn phòng nơi Vu Mông Lung ngủ qua đêm trước khi mất (Ảnh: Weibo).

Theo camera giám sát từ ban quản lý tòa nhà, bữa tiệc kéo dài từ 20h15 ngày 10/9 đến 2h40 ngày 11/9. Đồ uống tiêu thụ tại bữa tiệc được tiết lộ gồm có 10 chai rượu mạnh, 24 chai bia, 4 chai vang đỏ. Số người tham dự bữa tiệc là 17.

Người dọn vệ sinh của bữa tiệc cho hay, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu, trên ghế sofa còn có vết nôn, thùng rác chứa đầy chai rượu rỗng và khăn giấy đã dùng.

Camera giám sát ghi lại vào lúc 1h50 ngày 11/9, Vu Mông Lung được 2 người đàn ông đỡ vào thang máy, mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm "không uống nữa".

Sáng 11/9, Vu Mông Lung được phát hiện tử vong dưới nền đất của khu chung cư nơi anh và một nhóm bạn qua đêm.

Lưới chống muỗi của căn hộ nơi Vu Mông Lung ngủ lại đã bị cạy mở. Trong túi của Vu Mông Lung, cảnh sát tìm thấy 2 chiếc đồng hồ hiệu Rolex, được xác nhận không phải của nam diễn viên.

Trước khi qua đời, Vu Mông Lung đã tham dự một bữa tiệc (Ảnh: Sina).

Ngay khi những thông tin này được công bố, đạo diễn Vương đã lên tiếng phủ nhận việc có mặt tại bữa tiệc cùng Vu Mông Lung. Đạo diễn Vương tuyên bố: "Tôi và Vu Mông Lung không có quan hệ riêng. Tối hôm đó, tôi ở nhà để sửa kịch bản và không ra ngoài".

Tuy nhiên, camera giám sát anh ninh cho thấy, đạo diễn Vương bước vào thang máy vào lúc 21h27 ngày 10/9, tay cầm theo 2 chai rượu. Đến 2h03 ngày 11/9, đạo diễn rời đi một mình.

Ngoài đạo diễn Vương, bài đăng còn nhắc đến quản lý họ Lưu. Một giờ trước vụ việc, anh ta được cho là nhận được 3 cuộc điện thoại từ một nhân vật bí ẩn. Lúc đó, Vu Mông Lung đã rất khó chịu vì rượu. Cuộc gọi cuối diễn ra vào 2h10 ngày 11/9.

Người thứ 3 được bài đăng gọi tên là chủ nhân căn nhà - biên kịch họ Triệu. Hàng xóm kể lại rằng, 4 người đàn ông đã có mặt tại nhà của biên kịch họ Triệu vào 4h ngày 11/9, chuyển nhiều thùng giấy ra ngoài. Sau đó, biên kịch họ Triệu đã lên một chiếc ô tô màu đen không biển số.

Cảnh sát xác nhận biên kịch họ Triệu hiện mất tích, tín hiệu điện thoại cuối cùng xuất hiện ở một thị trấn tại Hà Bắc (Trung Quốc).

Nguồn tin cho hay, một nhóm chuyên án đang tiến hành thu thập chứng cứ và đã triệu tập 8 người có liên quan. Bài viết đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều bình luận. Nhiều người bày tỏ mong muốn, cơ quan chức năng sớm công bố thông tin cuối cùng.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của nam diễn viên 37 tuổi. Mẹ của Vu Mông Lung là mẹ đơn thân nhiều năm. Bà rất yêu thương con và Vu Mông Lung được mô tả là người con hiếu thảo, luôn cố gắng làm việc để mang lại cuộc sống thật tốt cho mẹ.

Mẹ của nam diễn viên cho biết, con trai bà mắc chứng sợ độ cao nên việc anh lựa chọn nhảy lầu thực sự rất đau đớn.

Khu chung cư - nơi xảy ra vụ việc không may với Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Đồng nghiệp lên tiếng đòi công bằng cho Vu Mông Lung

Nam diễn viên kiêm ca sĩ Trần Hiểu Đông đã lên tiếng yêu cầu làm rõ cái chết của Vu Mông Lung. Anh viết: “Thật đáng buồn! Chẳng lẽ một đôi mắt, một cái camera giám sát cũng không có hay sao? Mong chờ sự kiểm tra công tâm, cuộc đời này thực sự cần một chút ánh sáng”.

Thầy của Vu Mông Lung, Tôn Đức Vinh, cũng tỏ vẻ đau lòng và tức giận về sự mập mờ quanh cái chết của học trò. Được biết, ông Tôn Đức Vinh là người đã dẫn Vu Mông Lung vào làng giải trí và chỉ dẫn cho anh trong những ngày đầu lập nghiệp. Vu Mông Lung không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất nào.

Ông viết: “Mông Lung giống như con của tôi. Ở thế gian này nó đã quá vất vả rồi, hi vọng sang kiếp sau có thể được hạnh phúc. Phải biết được cuối cùng Vu Mông Lung đã phải chịu ấm ức và áp lực gì. Tôi nhất định sẽ tham gia vào cuộc điều tra này để Mông Lung được ra đi một cách minh bạch”.

Đạo diễn Vương Chiếu Đạt cũng bày tỏ: “Rốt cuộc Vu Mông Lung chết vì lý do gì, tự sát, bị trượt chân hay vì lý do nào khác? Công chúng cần một câu trả lời rõ ràng. Ít nhất, hãy để cho người mẹ đơn thân của cậu ấy có được một câu trả lời minh bạch”.

Tay săn tin nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc Tống Tổ Đức tiết lộ rằng, anh rất bức xúc khi công ty quản lý của nam diễn viên xấu số công bố tin buồn và tuyên bố loại trừ khả năng Mông Lung bị sát hại khá sớm. Tống Tổ Đức cho hay, công ty quản lý của Vu Mông Lung đã giải tán từ tháng 7 vừa rồi.

Trước khi mất, sự nghiệp của Vu Mông Lung gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Sina).

Vu Mông Lung (SN 1988) là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Anh được yêu thích bởi lối sống “sạch”, gương mặt đẹp. Nam diễn viên từng góp mặt trong các dự án như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ.

Mỹ nam sinh năm 1988 hiện có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Vu Mông Lung được giới truyền thông và bạn bè nhận xét là người hiền lành, tốt bụng và đam mê công việc. Thời điểm trước khi mất, anh đang tích cực là việc, ghi hình quảng cáo, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.