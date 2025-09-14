Ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền được khen "tuyệt đối điện ảnh"

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú chia sẻ bộ ảnh cưới cùng Ngọc Huyền kèm tâm sự: "Sau này anh sẽ kiếm nhiều tiền, cưới em, yêu thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều".

Được biết, đây là bộ ảnh thứ hai anh thực hiện cùng Ngọc Huyền, nhân chuyến lên Đà Lạt (Lâm Đồng) chụp hình hồi tháng 7.

Bộ ảnh được thực hiện theo phong cách tự nhiên, mang đến cảm giác hoài niệm thời tuổi trẻ với không gian, bối cảnh đặc trưng của xứ ngàn hoa.

Nhiều khán giả khen bộ hình "tuyệt đối điện ảnh" khi Đình Tú hóa quý ông lịch lãm với sơ mi trắng và quần yếm đậm chất vintage, còn Ngọc Huyền thì nữ tính với váy cúp ngực, khăn voan cài đầu.

Nam diễn viên nói, anh và Ngọc Huyền đang chuẩn bị các công đoạn như đặt tiệc, chọn trang phục, thuê dịch vụ cưới... chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2023 khi cùng đóng chung phim Đừng nói khi yêu nhưng cả hai luôn giữ kín chuyện tình cảm, thậm chí từng phủ nhận.

Hai diễn viên né tránh việc công khai chuyện tình cảm nhưng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đều biết họ yêu nhau.

Dự án gần nhất cả hai tham gia chung là Cha tôi, người ở lại. Trong đó, Ngọc Huyền đảm nhận vai nữ chính An, còn Đình Tú chỉ đóng vai cameo (vai diễn khách mời) xuất hiện trong một cảnh phim ngắn nhưng cũng đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng" và "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Vào tháng 5 năm nay, Đình Tú công khai cầu hôn Ngọc Huyền. Một tháng sau, Ngọc Huyền khoe giấy đăng ký kết hôn, cả hai chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Từ khi công khai chuyện yêu và cưới, Đình Tú thoải mái thể hiện tình cảm với Ngọc Huyền trên mạng xã hội.

Nguyễn Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tham gia diễn xuất trong các bộ phim đình đám của VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần nhất là Cha tôi, người ở lại.

Ảnh: Facebook nhân vật