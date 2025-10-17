Alicia Keys sẽ biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Bên cạnh màn trình diễn được mong chờ của Alicia Keys, 8Wonder Winter năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, hứa hẹn mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ sắc màu, nơi mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa và mỗi khoảnh khắc đọng lại trong ký ức khán giả.

Alicia Keys, nghệ sĩ từng 17 lần được trao giải Grammy, là một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đương đại. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, cô còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên, nhà hoạt động xã hội, và là một tiếng nói mạnh mẽ trong phong trào nữ quyền toàn cầu.

Alicia Keys sẽ là nghệ sĩ quốc tế đảm nhận vai trò nghệ sĩ chủ đạo của nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars” (Ảnh: BTC).

Kể từ khi ra mắt album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys đã vụt sáng trở thành ngôi sao quốc tế. Với hơn 65 triệu bản thu âm được bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, cùng những bản nhạc nổi tiếng như: Fallin’, If I Ain’t Got You, Empire State of Mind và Girl on Fire, cô đã khẳng định vị thế là giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc R&B hiện đại.

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công nhận Alicia Keys là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ, với hơn 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ. Hai ca khúc Empire State of Mind và No One đều đạt chứng nhận Kim cương của RIAA, mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Thành công của Alicia Keys không chỉ giới hạn trên sân khấu. Cô là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey, một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times, đồng thời là người sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire.

Năm 2024, vở nhạc kịch gốc Hell’s Kitchen, dự án mà cô ấp ủ suốt 13 năm, ra mắt và tạo nên kỳ tích với 13 đề cử Giải Tony, hai chiến thắng Giải Tony và một giải Grammy 2025.

Sự chân thực, khả năng sáng tạo không ngừng, cùng năng lượng truyền cảm hứng của Alicia Keys đã chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Với 17 giải Grammy, hàng loạt tour diễn cháy vé cùng ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc và văn hóa thế giới, cô trở thành hình ảnh của sức mạnh nữ giới, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo.

Hòa cùng tinh thần nhân văn của nữ nghệ sĩ, sự kiện sẽ lần đầu tiên triển khai hoạt động thiện nguyện, hướng đến hỗ trợ các tổ chức địa phương chuyên giúp đỡ, giáo dục và chăm lo cho thanh thiếu niên yếu thế, thiệt thòi trong xã hội.

Nhạc hội “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars” quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám (Ảnh: BTC).

Bên cạnh Alicia Keys và các nghệ sĩ quốc tế khác, “Symphony of Stars” còn có sự góp mặt của Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays.

Ba cá tính riêng biệt, cùng hòa quyện, họ sẽ tạo nên một cây cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa tinh thần Việt và sân khấu âm nhạc toàn cầu, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

Với sự góp mặt của Alicia Keys cùng dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế, 8Wonder Winter 2025 hứa hẹn mang đến một hành trình nghệ thuật nơi cảm xúc thăng hoa và mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ.

Chỉ trong thời gian ngắn, 8Wonder đã trở thành một trong những sự kiện giải trí nổi bật tại Việt Nam, với các lễ hội âm nhạc quy mô lớn từng quy tụ những nghệ sĩ quốc tế như Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi và DPR Ian, góp phần mang trải nghiệm âm nhạc thế giới đến gần hơn với khán giả Việt.

Mỗi mùa lễ hội 8Wonder đều mang đến những trải nghiệm khác biệt, đồng thời không ngừng nâng cao tiêu chuẩn về quy mô, chất lượng và cảm xúc cho khán giả.

Từ Phú Quốc, Nha Trang, TPHCM đến Hà Nội, 8Wonder đã biến những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam thành trung tâm âm nhạc sôi động, nơi người hâm mộ được đắm chìm trong bầu không khí lễ hội rực rỡ, vượt qua mọi ranh giới địa lý và khác biệt văn hóa để cùng hòa nhịp trong niềm vui, đam mê âm nhạc.

Không ngừng đưa những nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến Việt Nam, 8Wonder - thương hiệu tổ chức nhạc hội của Tập đoàn Vingroup đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành giải trí khu vực, thể hiện năng lực tổ chức đẳng cấp quốc tế cùng tầm nhìn chiến lược vượt trội.

Chuỗi sự kiện này không chỉ nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả, mà còn truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ giải trí toàn cầu.