Hà Nội: Hộ dân tố hàng xóm lắp cửa sắt, xây tường bịt ngõ đi chung

Phản ánh tới báo Dân trí, chị Nguyễn Thu Trang (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết lối đi chung tại ngõ 151 phố Đội Cấn đang bị một số hộ dân lấn chiếm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các gia đình sống tại đây.

Theo chị Trang, lối đi chung tại ngõ này các hộ dân cùng sử dụng ổn định nhiều năm qua, trong đó có 3 hộ gia đình ông V. V. K., ông V. T. P. và bà B. T. T. Căn nhà của chị Trang đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DI140217 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 20/3/2023.

“Năm 2021, gia đình bà T. đã xây dựng bức tường và mái kính lấn ra phần lưu không của ngõ. Đến cuối năm 2022, gia đình ông K. tiếp tục lắp đặt cổng sắt chắn ngay trên phần diện tích chung.

Sang năm 2023, một bức tường kiên cố khác tiếp tục được dựng lên chặn lối đi chung trong ngõ. Các hạng mục xây dựng không phép bao gồm tường gạch, cột sắt, cửa cổng, mái kính và giàn sắt đặt trực tiếp trên phần lối đi chung và lưu không của ngõ 151 phố Đội Cấn.

Việc làm của gia đình ông K., bà T. gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh”, chị Trang phản ánh.

Ngõ đi chung bị hộ dân lắp cửa sắt bịt kín (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước sự việc trên, ngày 12/7/2024, chị Trang cùng sự xác nhận của 4 hộ dân khác trong ngõ đã làm đơn tố cáo gửi UBND phường Đội Cấn cũ. Ngày 19/7/2024, phường thông báo đã thụ lý đơn xử lý tố cáo của công dân. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng chờ đợi, người dân vẫn không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào.

“Ngày 1/10/2024, chúng tôi tiếp tục gửi đơn thư nhắc phường về việc chậm trễ quá 60 ngày trong xử lý tố cáo. Đến ngày 22/10/2024, gia đình tôi nhận được thông báo kết quả giải quyết tố cáo, xác định nội dung tố cáo là có cơ sở”, chị Trang cho hay.

Theo tài liệu người dân cung cấp, trong thông báo kết quả giải quyết tố cáo ngày 19/10/2024, UBND phường Đội Cấn cũ cho biết sau khi xác minh, khu vực cuối ngõ 151 Đội Cấn hiện có việc lắp đặt cửa, cổng sắt và xây tường bao trên phần diện tích thuộc lối đi chung.

UBND phường xác định các hành vi nêu trên đã vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý đất đai.

Tuy nhiên, tại thời điểm xác minh, cơ quan chức năng chưa thể xác định đầy đủ các chủ thể vi phạm. Do vậy, nội dung đơn tố cáo của chị Nguyễn Thu Trang được kết luận là có cơ sở.

“UBND phường đã giao bộ phận chuyên môn thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm. Ngày 31/10/2024, gia đình bà T. mới tháo dỡ mảng gỗ ốp đã dựng trên diện tích ngõ. Còn hiện trạng ngõ vẫn tồn tại một bức tường và 3 cánh cổng sắt mà người dân ngõ 151 cho rằng thuộc gia đình ông K., cùng khoảng nửa bức tường xây ngang con ngõ được cho là của gia đình bà T.”, chị Trang thông tin.

Ngày 18/1/2025, gia đình bà T. tiếp tục ốp tấm sắt bịt kín con ngõ, kiên cố hơn cả trước đây, nhưng người dân không thấy cơ quan chức năng xử lý. Đến nay, đã gần 9 tháng kể từ ngày gia đình tôi nộp đơn tố cáo, song sự việc không những chưa được giải quyết triệt để mà còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn.

UBND phường Đội Cấn cũ cũng không có bất kỳ thông báo nào về thời gian hoặc phương án xử lý vi phạm, khiến người dân hoang mang, mất lòng tin, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và hành lang phòng cháy, chữa cháy của khu dân cư.

Thông báo của UBND phường Đội Cấn cũ xác định phần đã lắp cửa, cổng sắt, xây tường bao trên diện tích đất thuộc ngõ đi chung (Ảnh: Người dân cung cấp).

Mới đây, ngày 10/10, chị Trang tiếp tục gửi đơn tố cáo tới UBND phường Ngọc Hà mới về hành vi xây dựng lấn chiếm lối đi chung tại ngõ 151 phố Đội Cấn.

Trong đơn, chị Trang cho biết hiện trạng ngõ hiện nay vẫn tồn tại nhiều vi phạm. Cụ thể, phía gia đình bà T. (người bị tố cáo) đang tồn tại một bức tường gạch chắn vào vị trí cửa ngõ của nhà chị Trang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, giàn sắt và mái kính được dựng lấn chiếm phần lưu không của ngõ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành lang thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ông K. (người bị tố cáo), hiện tồn tại một bức tường gạch và 3 cánh cửa sắt bịt kín lối đi, khiến các hộ dân không thể di chuyển. Gia đình này còn dựng 2 giàn sắt phủ kín phần lưu không phía trước nhà.

“Tập thể các hộ dân trong ngõ tha thiết đề nghị UBND phường Ngọc Hà, các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các công trình vi phạm và khôi phục nguyên trạng lối đi chung ngõ 151 Đội Cấn.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã nêu”, chị Trang nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 28/11, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà cho biết, sau khi nắm được thông tin phản ánh, phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tổng hợp đơn thư và tiến hành kiểm tra để giải quyết sự việc.