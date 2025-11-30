U22 Việt Nam gút danh sách dự SEA Games 33, trung vệ cao 1m95 bị loại

Ngoài Đinh Quang Kiệt, 4 cầu thủ khác bị loại (từ danh sách sơ bộ 28 cầu thủ) có tiền đạo Bùi Vĩ Hào, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và trung vệ Lê Văn Hà.

HLV Kim Sang Sik gút danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Trong số này, Trần Thành Trung (20 tuổi) và Đinh Quang Kiệt (18 tuổi) bị đánh giá thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đinh Quang Kiệt dù có thể hình hiếm thấy đối với một cầu thủ Việt Nam, anh cao đến 1m95, nhưng hiện tại U22 Việt Nam không thiếu trung vệ tốt, nên trung vệ đang khoác áo CLB HAGL không thể chen chân vào danh sách chuẩn bị sang Thái Lan dự SEA Games.

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt đã xa đội tuyển U22 Việt Nam khá lâu, khả năng hòa nhập trở lại của anh với đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik hiện không tốt.

Tiền đạo Đình Bắc sẽ là chủ công của U22 Việt Nam trên đất Thái Lan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, với trường hợp của tiền đạo Bùi Vĩ Hào và trung vệ Lê Văn Hà, việc họ bị loại rất đáng tiếc. Bùi Vĩ Hào là cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam năm ngoái, thành viên của đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, sau chấn thương hồi đầu năm nay, Bùi Vĩ Hào chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất.

Còn với Lê Văn Hà, anh là thành viên của đội U22 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và vượt qua vòng loại U23 châu Á hồi tháng 9, nhưng Lê Văn Hà ít khi có chỗ thi đấu ở CLB trong giai đoạn đã qua tại V-League 2025-26, nên phong độ của anh cũng không cao.

Dự kiến, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rời TPHCM sang Bangkok (Thái Lan) vào ngày 1/12 để dự SEA Games 33. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải đấu này, gặp U22 Lào vào lúc 16h00 ngày 3/12. Trận đấu diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok.