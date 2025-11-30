Thủ môn Donnarumma bị tố "chơi bẩn" để giúp Man City thoát hiểm trước Leeds

"Ai cũng hiểu vì sao cậu ấy ngồi xuống như thế đúng không? Đó chẳng phải điều khó đoán. Nó nằm trong luật và rất khôn ngoan", HLV Daniel Farke tức giận bày tỏ về tình huống thủ thành Donnarumma giả vờ chấn thương và đề nghị sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế ở phút 60 khi Man City gặp khó khăn trước lối chơi bùng nổ của Leeds ở đầu hiệp 2.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola tưởng như đã dễ dàng giành chiến thắng trước Leeds khi sớm có 2 bàn thắng vào lưới đội khách ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên Leeds đã có màn lột xác hoàn toàn trong hiệp 2 khi có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo vào thay người Calvert-Lewin ở phút 49.

Thủ thành Donnarumma đề nghị chăm sóc y tế để Man City có thời gian họp nhanh chiến thuật đối phó với Leeds (Ảnh: X).

Đội khách liên tục ép sân sau đó và tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành của The Citizens khiến đội chủ nhà tỏ ra bối rối. Phút 60, thủ thành Donnarumma đã ngồi xuống sân và đề nghị được chăm sóc y tế, nhằm giúp HLV Pep Guardiola triệu tập các cầu thủ để họp chiến thuật bên ngoài đường biên.

Hành động của Donnarumma là mang tính chiến thuật, bởi luật quy định rằng thủ môn không bắt buộc phải rời sân để điều trị, không giống như các cầu thủ bắt buộc phải rời sân điều trị và trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục.

Trận đấu tiếp tục diễn biến hấp dẫn khi Leeds kịp gỡ hòa nhưng lại để thủng lưới ở phút bù giờ và đội khách vẫn trắng tay trên sân Etihad. Phát biểu sau trận đấu, HLV Daniel Farke cho rằng hành động của thủ môn Donnarumma đi ngược tinh thần fair-play, dù không vi phạm luật.

"Cậu ta giả vờ chấn thương để HLV có thêm thời gian họp chiến thuật với đội. Hành động của cậu ta rất thông minh khi tận dụng kẽ hở của luật. Nhưng liệu điều đó có đúng với tinh thần fair-play của thể thao hay không? Tôi thì không thấy.

Nếu chúng ta không giáo dục các cầu thủ bóng đá của mình về cách chơi đẹp, tinh thần thể thao và bạn chỉ cố gắng bẻ cong các quy tắc để có lợi cho mình, thì cá nhân tôi không thích điều đó.

Lúc đó tôi hỏi trọng tài thứ tư rằng ông có muốn làm gì không? 'Không, chúng tôi không thể làm gì được', ông ấy cũng nói vậy", HLV Daniel Farke chỉ trích.

Foden tỏa sáng giúp Man City chiến thắng (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, người hùng của Man City, Phil Foden cũng thừa nhận khoảng thời gian họp chiến thuật nhờ tận dụng thời gian thủ thành Donnarumma rất quan trọng để giúp đội bóng của anh "thoát hiểm" trước Leeds.

"Khi có khoảng thời gian ngắn được nghỉ, HLV đã tập hợp chúng tôi lại và chúng tôi đã thích nghi với đội hình của họ. Chúng tôi đã có một vài cơ hội và cuối cùng tôi đã tìm được một chút khoảng trống và đưa bóng vào lưới.

Đây là một trong những trận đấu điên rồ nhất. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1. Họ đã thay đổi hệ thống trong hiệp 2 và chúng tôi không thể tiếp tục được nữa.

Cuộc đua vô địch chưa bao giờ là dễ dàng. Luôn có những thăng trầm, những giai đoạn tưởng chừng như không thể bắt đầu, và chúng tôi đã từng trải qua điều đó. Vẫn còn nhiều điều chúng tôi có thể cải thiện. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả này", Phil Foden bày tỏ.

Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm. "Pháo thủ" sẽ thi đấu trên sân Chelsea vào tối nay (30/11), trong khi đó thất bại khiến Leeds có nguy cơ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ cách khu vực an toàn 3 điểm.