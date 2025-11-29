Sắc vóc nóng bỏng của hoa hậu Hàn Quốc đăng quang từ năm 17 tuổi

Với chiến thắng này, Han Yi Sool cũng trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu Hoa hậu trong lịch sử cuộc thi.

Han Yi Sool (SN 2000) giành vương miện khi vẫn còn đi học. Vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt bầu bĩnh cùng chiều cao 1,72m giúp cô nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội châu Á.

Năm 2018, loạt ảnh Han Yi Sool xuất hiện trên khán đài cổ vũ tuyển bóng đá Hàn Quốc tại nhiều giải đấu tiếp tục gây “sốt”, mang về cho cô thêm nhiều thiện cảm.

Tám năm sau khi đăng quang, Han Yi Sool có sự lột xác đáng kể và chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với nghệ danh Han Leeseul. Từ hình ảnh ngọt ngào, cô chuyển sang phong cách gợi cảm, cá tính và trưởng thành hơn.

Hiện, Han Leeseul là thành viên nhóm nhạc rock Rockit Girl, thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện lớn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Ở tuổi 25, người đẹp còn phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân, gây ấn tượng với chất giọng ngọt ngào cùng phong cách trình diễn trẻ trung.

Trên mạng xã hội, cô hoạt động tích cực với nhiều bộ ảnh theo phong cách nóng bỏng, thu hút hơn 32.000 người theo dõi. Vóc dáng săn chắc, quyến rũ giúp Han Leeseul trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Ngoài nghệ thuật, Han Leeseul vẫn duy trì niềm yêu thích bóng đá và thường xuyên có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc. Với ngoại hình nổi bật, cô luôn là một trong những khán giả nữ thu hút sự chú ý nhất mỗi trận đấu.

Ảnh: Instagram