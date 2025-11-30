Vỡ hồ nuôi ốc hương, nhiều hộ dân mất trắng tiền tỷ

Hàng loạt hộ dân tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đang phải đối mặt với thiệt hại nặng nề do tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến bất thường. Sạt lở kéo hàng tỷ đồng vốn đầu tư vào các hồ nuôi ốc hương tan theo sóng dữ.

Anh Võ Viết Phi (28 tuổi) là một chủ hộ nuôi ốc hương lớn tại thôn Mỹ Thủy, đã mất trắng 5/9 hồ nuôi với tổng diện tích trên 2.300m2.

Sạt lở bờ biển gây thiệt hại lớn với các hồ nuôi ốc hương ở xã Mỹ Thủy (Ảnh: Nhật Anh).

Đầu tháng 8, anh Phi đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để cải tạo hệ thống hồ nuôi, giếng cấp nước và thả ốc giống, kỳ vọng một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, sóng biển dữ dội đã phá hủy các hồ nuôi, cuốn trôi phần lớn ốc hương ra biển, đồng thời làm hư hỏng 3 giếng nước và nhiều công trình khác.

"Tình trạng sạt lở bờ biển năm nay diễn ra nhanh, bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn, sóng đánh vỡ 5 hồ nuôi của tôi, phần lớn ốc trong hồ bị cuốn ra biển, thiệt hại rất nặng nề", anh Phi chia sẻ.

Anh Phi cho biết, gia đình đã nuôi ốc hương từ năm 2019, mỗi vụ thu khoảng 2 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên khu vực nuôi ốc hương của gia đình anh xảy ra sạt lở với mức độ lớn và bất thường như vậy, khiến cả nhà không kịp trở tay.

Tương tự, gia đình anh Phan Thanh Tương (45 tuổi) cũng lâm cảnh khó khăn sau một đêm. Sở hữu 5 hồ nuôi ốc hương diện tích khoảng 1.000m2, nằm sát mép biển, anh Tương đã đầu tư 500 triệu đồng đầu vụ, dự kiến thu hoạch ốc thương phẩm cuối năm nay.

Anh Tương thu vớt ốc hương nhằm giảm thiệt hại (Ảnh: Nhật Anh).

Tuy nhiên, đầu tháng 11, sạt lở đã khiến 3 hồ bị vỡ hoàn toàn, toàn bộ ốc bị nước biển cuốn trôi.

"Vừa rồi tôi phải huy động người thân đến nhặt vớt số ốc còn lại để giảm thiệt hại nhưng cũng chẳng được bao nhiêu", anh Tương buồn bã.

Tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng dọc bờ biển thôn Mỹ Thủy. Tại khu vực, nhiều hồ nuôi ốc hương đã bị sóng đánh vỡ, trơ đáy. Bờ biển bị khoét sâu tạo thành những hố lớn, sóng biển tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

Ông Phan Thanh Hoàng, chủ một hộ nuôi ốc khác, cũng cho biết: "Sạt lở cũng làm vỡ của tôi mấy hồ nuôi, mất khoảng 700kg ốc. Bao nhiêu vốn liếng, công sức cả năm trời đã bị sóng cuốn sạch. Vụ này coi như trắng tay".

Nhiều hồ nuôi tôm, ốc hương ở xã Mỹ Thủy bị sạt lở đe dọa (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, xác nhận từ cuối tháng 9 đến nay, địa phương nhận được nhiều phản ánh về tình trạng sạt lở bất thường tại khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Mỹ Thủy.

Theo thống kê ban đầu, có 16 hộ nuôi tôm, ốc, 18 giếng nước bị thiệt hại, nhiều hồ nuôi bị vỡ và một số điểm có dấu hiệu sạt lở lan rộng.

Ông Tá cho biết thêm, xã đang khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời với các hộ dân. Khu vực sạt lở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án bến cảng Mỹ Thủy. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng để người dân sớm ổn định cuộc sống.