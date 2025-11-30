Lionel Messi thiết lập kỷ lục vĩ đại, Inter Miami vô địch miền Đông

Sáng nay (30/11), Inter Miami đã bước vào trận chung kết miền Đông MLS gặp đối thủ New York City. Ở trận đấu này, Messi không ghi bàn nhưng đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn, giúp Inter Miami giành chiến thắng 5-1 trước New York City.

Messi vượt qua huyền thoại Puskas để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử bóng đá (Ảnh: X).

Với kết quả này, Inter Miami đã giành chức vô địch miền Đông. Họ sẽ đối diện với đội thắng ở cặp đấu giữa San Diego và Vancouver Whitecaps (chung kết miền Tây) ở trận chung kết tổng ở MLS.

Cá nhân Messi cũng có niềm vui của riêng mình. Với đường kiến tạo cho Silvetti lập công, El Pulga đã chạm mốc 405 kiến tạo trong sự nghiệp. Anh chính thức vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas (404 đường) để trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất trong lịch sử bóng đá. Ngoài ra, siêu sao người Argentina cũng là cầu thủ đầu tiên vượt mốc 1.300 lần đặt dấu giày vào bàn thắng (kiến tạo và ghi bàn). Ở thời điểm này, Messi đã ghi 896 bàn thắng và 405 đường kiến tạo.

Trở lại trận chung kết miền Đông MLS, Inter Miami đã nhập cuộc bùng nổ. Ngay ở phút thứ 14, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền dài của Busquets, Tadeo Allende xử lý khéo léo, vượt qua sự truy cản của hậu vệ New York City, trước khi dứt điểm tung lưới đối thủ.

Inter Miami giành chiến thắng 5-1 trước New York City để giành chức vô địch miền Đông MLS (Ảnh: ESPN).

Tới phút 23, Tadeo Allende tiếp tục ghi danh lên bảng tỷ số với cú đánh đầu chính xác từ pha tạt bóng của Jordi Alba. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Inter Miami. Phút 37, New York City đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha lập công của Justin Haak.

Sang hiệp 2, Inter Miami duy trì thế trận áp đảo. Phút 66, Messi đã lên tiếng với đường kiến tạo cho Silvetti băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới New York City. Mặc dù nỗ lực nhưng đội bóng thành phố New York không thể uy hiếp khung thành của Inter Miami.

Không những vậy, New York City còn liên tục bị thủng lưới ở cuối trận. Phút 83, Telasco Segovia đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho Inter Miami, trước khi Tadeo Allende khép lại ngày thi đấu thành công của đội chủ nhà với bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 ở phút 89.