Á hậu Quỳnh Châu hé lộ khoảnh khắc được bạn trai CEO cầu hôn ở bãi biển

Trên trang cá nhân hôm 22/9, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đăng bức ảnh đeo nhẫn đính hôn, nở nụ cười rạng rỡ bên chồng sắp cưới - doanh nhân Phát Nguyễn. Cô viết: "Hơn một năm giữ trong điện thoại, bây giờ mới đăng tải. Ngày đó có cô gái đã nói "Em đồng ý"".

Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ bức ảnh đeo nhẫn đính hôn, hạnh phúc bên chồng sắp cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đi kèm bức ảnh, Quỳnh Châu cũng lần đầu hé lộ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được doanh nhân Phát Nguyễn cầu hôn tại bãi biển Phan Thiết (cũ) cách đây hơn một năm.

Người đẹp cho biết, ban đầu cô vô tư nghĩ rằng mình chỉ đang tham dự một buổi tiệc sinh nhật bình thường. Trong khi đó, doanh nhân Phát Nguyễn đã âm thầm cùng gia đình, bạn bè thân thiết và được MC Minh Xù hỗ trợ để lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Quỳnh Châu.

Khi được dẫn ra bãi biển và tháo khăn bịt mắt, Quỳnh Châu bất ngờ khi nhìn thấy hàng chữ “Marry me” (tạm dịch: Làm vợ anh nhé) thắp sáng lung linh. Không gian bữa tiệc vang lên giai điệu lãng mạn Take me to your heart - ca khúc gắn liền với kỷ niệm của cả hai.

Trong khoảnh khắc nhiều cảm xúc, với sự chứng kiến của bạn bè, người thân, doanh nhân Phát Nguyễn quỳ gối cầu hôn bạn gái và nhận được câu trả lời "Em đồng ý" từ người thương.

Khoảnh khắc Quỳnh Châu nhận lời cầu hôn (Ảnh: Chụp màn hình).

Quỳnh Châu cho biết cô xúc động vì không hề hay biết kế hoạch cầu hôn đã được bạn trai âm thầm chuẩn bị từ trước. Do thường xuyên ở cạnh nhau, cô không nghĩ bạn trai có thể sắp xếp chu toàn đến vậy. Trước ngày cầu hôn, Phát Nguyễn thậm chí chạy xe nhiều nơi để khảo sát địa điểm.

Với á hậu, khoảnh khắc cầu hôn bên bờ biển là kỷ niệm đẹp, ghi dấu cột mốc ngọt ngào trong hành trình gắn bó nhiều năm của cả hai, mở ra chặng đường mới hướng đến hôn nhân.

Cô cũng dành nhiều lời trân trọng cho chồng sắp cưới. Trong mắt Quỳnh Châu, Phát Nguyễn là người đàn ông bản lĩnh, giỏi giang, luôn dành sự quan tâm và ủng hộ cô phát triển sự nghiệp.

Quỳnh Châu và chồng sắp cưới làm lễ rửa tội hồi tháng 8 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn quen nhau từ năm 2020. Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 cho biết cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, suy nghĩ nên nhanh chóng tìm được sự đồng điệu.

Dịp Giáng sinh 2022, cô lần đầu công khai bạn trai với khán giả sau thời gian giữ kín chuyện tình cảm. Mối quan hệ của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn được gia đình, bạn bè hai bên ủng hộ.

Tháng 8 vừa qua, Quỳnh Châu và chồng sắp cưới cùng làm lễ rửa tội tại nhà thờ. "Cảm giác như mình vừa bước sang một hành trình mới, nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy hy vọng", người đẹp chia sẻ.