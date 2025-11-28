Á hậu Phương Anh tự tin nói tiếng Pháp, hạnh phúc với công việc MC

Phạm Ngọc Phương Anh (SN 1998) đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng, là thủ khoa đầu ra ngành Hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT và được khán giả ưu ái gọi là "Á hậu học giỏi".

Mới đây, việc Á hậu Phương Anh "bắn" tiếng Pháp tại sự kiện công bố chuỗi chương trình thời trang ở TPHCM thu hút sự chú ý của khán giả.

Trên sân khấu, người đẹp xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch trong trang phục áo sơ mi kết hợp với vest. Khi dẫn dắt chương trình có người ngoại quốc, cô thể hiện khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy, tự tin giao tiếp với các khách mời.

Á hậu Phương Anh được khen ngợi nhờ "vẻ đẹp tri thức" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Được biết, Phương Anh thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Người đẹp từng tiết lộ bí quyết học ngoại ngữ của cô là xem phim, nghe nhạc Âu Mỹ và giao tiếp với bạn bè ngoại quốc.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Á hậu Phương Anh nói thời gian qua cô dốc hết sức cho công việc giảng dạy ở trường đại học, đồng thời đảm nhận vai trò MC trong nhiều sự kiện, chương trình. Những trải nghiệm công việc giúp cô tích lũy thêm kiến thức, vốn sống.

Á hậu Phương Anh giao lưu cùng Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 tại sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, Phương Anh còn thực hiện chuỗi video mang tên Cô giáo Phương Anh trên TikTok để chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân đồng thời kết nối với sinh viên. Ông xã của Phương Anh, Tiến sĩ Hồ Đắc Đức, cũng hết lòng ủng hộ vợ trong công việc, thường xuyên đồng hành cùng cô trong những sự kiện quan trọng.

Chuỗi sự kiện thời trang tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12, bao gồm chung kết cuộc thi nhà thiết kế thời trang trẻ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam sau nhiều năm có mặt tại các quốc gia khác.

Ngoài ra còn có hai show thời trang diễn ra vào ngày 30/11 và 1/12, trong đó, nhà mốt Pháp trình làng bộ sưu tập Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) từng gây tiếng vang tại Tuần lễ thời trang Paris vào tháng 10 với các thiết kế mang tinh thần vị lai.