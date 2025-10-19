Vợ chồng ở Hà Nội tự lái 2.400km, ngủ lều du mục, khám phá Trung Á

“Trong đầu tôi từ lâu đã có hình ảnh những thảo nguyên xanh biếc, đàn ngựa phi nước đại và bầu trời trong vắt. Tôi luôn tự hỏi: Liệu ngoài đời, chúng có thật như trong văn của Aitmatov không?”, chị Hà Anh kể. Câu hỏi đó theo chị suốt nhiều năm, thôi thúc hai vợ chồng quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài 10 ngày.

Họ bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, nối chuyến sang Almaty (Kazakhstan), rồi nhận xe SUV tự lái - một chiếc Toyota FJ Cruiser 4.0 V6, màu xanh dương, gầm cao - để bắt đầu hành trình dài 10 ngày, đi qua hàng loạt cung đường hoang dã bậc nhất Trung Á.

Giá thuê xe 24 triệu đồng cho 9 ngày, xăng tự đổ, phạt tự nộp. Vợ chồng chị đều có bằng lái quốc tế, dùng eSIM 3 nước và ứng dụng bản đồ để dẫn đường.

“Chuyến đi của chúng tôi là dạng tự lái theo đoàn. Có lịch trình chung nhưng được phép bỏ hoặc đổi điểm dừng nếu muốn. Quan trọng nhất là giữ đúng thời gian di chuyển giữa các chặng”, chị nói.

Hai vợ chồng chị Hà Anh lái xe xuyên qua các vùng đất như Bishkek, Burana, hồ Son Kul, đèo Teskey Torpok, Issyk Kul, Karakol (Kyrgyzstan) rồi trở lại Kazakhstan. Hành trình tổng cộng hơn 2.400km, trung bình mỗi ngày đi hơn 300km, qua những vùng đèo dốc, thảo nguyên và sa mạc.

“Trung Á an toàn hơn tôi tưởng rất nhiều. Người dân thân thiện, đường phố thưa xe, không gặp cảnh chen lấn hay chèo kéo. Có hôm chúng tôi đi lạc gần 50km, ghé vào nhà dân xin wifi để tra lại bản đồ, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ”, chị nhớ lại.

Cung đường khiến chị ấn tượng nhất là đèo Teskey Torpok - con đèo 33 tầng cua uốn lượn giữa núi. “Tôi vừa căng thẳng vừa thấy tim mình rộn ràng, rồi vỡ òa khi nhìn xuống thung lũng xanh thẳm”, chị kể.

Đêm ngủ trong lều yurt ở hồ Song Kul, ở độ cao hơn 3.000m cũng là trải nghiệm đáng nhớ với chị khi nhiệt độ xuống chỉ còn 5-8°C. “Khi nằm trong lều, nghe gió rít ngoài kia, tôi thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn nhưng cũng cảm nhận rõ rệt rằng mình đang thật sự "sống" giữa thảo nguyên”, chị nói.

Trung Á không chỉ có cảnh quan kỳ vĩ mà còn là nơi ẩn chứa nhiều nét văn hóa đặc trưng. Ở chợ Osh (thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan) - khu chợ hơn trăm năm tuổi trên "Con đường tơ lụa" - chị Hà Anh bị cuốn hút bởi sắc màu của gia vị, trái cây khô và tiếng rao nhộn nhịp. Ẩm thực vùng này đậm chất du mục như thịt nướng, bánh mì, sữa chua và trà nóng.

Tại Bokonbayevo (thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Issyk-Kul, Kyrgyzstan), chị lần đầu chứng kiến màn săn mồi của đại bàng vàng - phong tục truyền thống có lịch sử hàng nghìn năm. “Khi con đại bàng lao xuống vồ mồi, tôi thấy như mọi thước phim về thảo nguyên đều hiện ra ngay trước mắt”, chị nói.

Khác với hình dung về một vùng đất hoang sơ, Trung Á trong mắt Hà Anh lại là nơi “an toàn, sạch sẽ và thân thiện”. Giao thông trật tự, xe cộ ít, người dân hiền hậu, hiếm thấy cảnh chen chúc hay chặt chém.

“Tổng chi phí cho 10 ngày, gồm vé máy bay, thuê xe, ăn ở và xăng dầu khoảng 70 triệu đồng cho hai người - một con số hoàn toàn xứng đáng so với trải nghiệm nhận được”, chị nhận xét.

Để chuẩn bị cho hành trình dài, hai vợ chồng rèn thể lực, kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và mang theo thuốc chống say độ cao.

“Trong hành trình này, mỗi ngày chúng tôi ngồi xe 7-8 tiếng, ăn uống thất thường, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, nếu không chuẩn bị trước sẽ dễ kiệt sức. Nhưng bù lại, mỗi sáng thức dậy giữa núi đồi, bạn sẽ thấy mọi mệt mỏi tan biến”, chị nói.

Chị kể: “Tôi đã đọc sách của Chyngyz Aitmatov (biểu tượng văn học của Kyrgyzstan, tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển) từ nhỏ và luôn ước được một lần đặt chân đến vùng đất trong trang sách của ông”. Niềm xúc động ấy càng lớn hơn khi chị có dịp chụp ảnh bên tượng nhà văn mà mình yêu mến.

Khi hành trình kết thúc, cả hai trả xe tại Almaty (Kazakhstan) rồi ra sân bay trong buổi chiều muộn. “Nhìn lại 2.400 km đã đi, tôi nhớ cái lạnh của Son Kul, màu xanh của Issyk Kul, sự hùng vĩ của Charyn Canyon và nét dịu dàng của Karakol. Trung Á trong tôi là sự an toàn, tự do và một thiên nhiên khiến trái tim thêm rộn ràng”, chị chia sẻ.