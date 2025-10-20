Chàng trai 9X đưa đồ chơi nghệ thuật Việt ra thế giới

Nép mình trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM, "xưởng sáng tạo" của Trần Long Phụng ngập tràn sắc màu. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi những ý tưởng giản dị được anh nâng niu, thổi hồn và hóa thành những mô hình đồ chơi nghệ thuật sống động, giàu cảm xúc và đầy cá tính.

Chia sẻ với Dân trí, anh Phụng cho biết cơ duyên đến với nghề xuất phát từ niềm yêu thích vẽ và thói quen sưu tầm túi mù. Từ sở thích giản dị ấy, anh nhận ra khát khao tạo nên mô hình cho riêng mình. Càng gắn bó, anh càng thấy đây không chỉ là đam mê, mà còn là hành trình thổi hồn vào từng sản phẩm, biến câu chuyện cá nhân thành hình hài sống động.

Điểm cuốn hút trong sáng tạo của Phụng đến từ sự gần gũi và chân thật. Cảm hứng của anh không xuất phát từ những điều xa vời, mà từ nhịp sống thường ngày: một bộ trang phục từng mặc, một khoảnh khắc thoáng qua hay một cảm xúc bất chợt.

Thay vì sao chép nguyên mẫu, anh khéo léo thêm dấu ấn riêng, để nhân vật trở nên sống động và dễ tạo đồng cảm. “Tôi mong khi nhìn vào những mô hình, ai cũng có thể bắt gặp một phần của chính mình”, anh Phụng chia sẻ.

Dù vậy, hành trình sáng tạo chưa bao giờ là dễ dàng. Để hoàn thiện một mô hình đồ chơi nghệ thuật, anh Phụng phải kiên nhẫn trải qua nhiều công đoạn phức tạp, từ thiết kế, in ấn đến chà nhám, tô màu. Trung bình, mỗi sản phẩm cần khoảng 5 ngày miệt mài mới có thể thành hình trọn vẹn.

Trong studio nhỏ, anh Trần Long Phụng tập trung phác thảo ý tưởng đồ chơi nghệ thuật trên máy tính bảng. Những nét vẽ đầu tiên tưởng chừng giản đơn nhưng lại chính là nền móng, khởi đầu cho hành trình biến ý tưởng thành một mô hình hoàn chỉnh.

Khi mô hình vừa in xong, đó chỉ là một khối thô. Để biến khối thô ấy thành hình hài hoàn chỉnh, anh Phụng cùng các cộng sự phải tỉ mỉ chà nhám và xử lý từng bề mặt, xóa đi những vết sần để tạo độ mượt mà. Đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến anh phải làm lại từ đầu.

Khi phần tạo hình đã hoàn tất, anh Phụng bước vào công đoạn lên màu – giai đoạn được xem như linh hồn của tác phẩm. Ở đây, từng lớp sơn được anh xử lý cẩn trọng, từ nền cơ bản cho đến những chi tiết nhỏ nhất, rồi khéo léo phủ thêm lớp bóng để tăng chiều sâu và sự sống động. Mỗi đường cọ không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn là cách anh gửi gắm cảm xúc, biến mô hình trở nên gần gũi và giàu cá tính. Đó cũng là khoảnh khắc nhân vật đồ chơi nghệ thuật thật sự được “thức dậy”, mang trong mình trọn vẹn dấu ấn và câu chuyện riêng của người nghệ sĩ.

Trong thời gian gần đây, anh Phụng cùng các cộng sự đã có cơ hội mang những tác phẩm của mình tham dự các hội chợ đồ chơi nghệ thuật quốc tế như Asia Collectibles Festival tại Thái Lan và Pop Toy Show Singapore.

Đồng hành cùng anh Phụng là anh Dương Đình Hiếu (24 tuổi), người giữ vai trò vận hành và kết nối sản phẩm. Anh Hiếu bày tỏ: “Tôi thật sự tự hào khi cùng Phụng mang art toy (đồ chơi nghệ thuật) Việt đến các sự kiện quốc tế. Đó không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ, giúp chúng tôi cảm nhận rõ giá trị sáng tạo Việt được bạn bè quốc tế đón nhận”.

Các mô hình đồ chơi nghệ thuật đầy màu sắc mà anh Phụng đem đến ở các sự kiện quốc tế đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ và nhà sưu tập. Từ nhân vật trung tâm mang tên "Hoa" với tạo hình cầu kỳ, lấy cảm hứng từ nét đẹp Á Đông, cho đến những mô hình nhỏ xung quanh với biểu cảm tinh nghịch, rực rỡ màu sắc, tất cả đều phản ánh phong cách riêng biệt của Punart Studio. Việc được đặt cạnh những thương hiệu quốc tế lớn không chỉ khẳng định sự sáng tạo của nghệ sĩ Việt mà còn mang lại cho anh Phụng niềm tự hào khi đưa tác phẩm của mình đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Tại gian hàng Punart, khách tham quan còn có cơ hội được anh Phụng ký họa chân dung theo phong cách chibi chỉ trong chưa đầy 10 phút. Với những nét vẽ linh hoạt trên máy tính bảng, anh nhanh chóng cho ra đời những tấm ảnh chibi ngộ nghĩnh nhưng không kém phần gần gũi, dễ thương.

“Tôi thật sự bất ngờ và thích thú khi chỉ trong vài phút mà bức tranh đã hoàn thành. Cảm giác như chính mình đã được tái hiện một lần nữa nhưng ở một phiên bản dễ thương hơn. Đây chắc chắn là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi ghé thăm gian hàng của anh Phụng”, bạn Minh Trang, một trong những khách tham quan, hào hứng chia sẻ.

Những bức chân dung chibi này sẽ được in ngay tại chỗ, trở thành món quà nhỏ đầy kỷ niệm dành cho người tham gia sự kiện. Mỗi bức tranh đều mang nét hài hước, đáng yêu, vừa lưu giữ hình ảnh cá nhân vừa gợi sự gần gũi, trẻ trung và đúng tinh thần mà Punart muốn lan tỏa.

Bên cạnh việc tham gia các sự kiện mô hình, anh Phụng còn dành thời gian giảng dạy cho các bạn trẻ đam mê vẽ 2D, 3D, đặc biệt là trong lĩnh vực vẽ đồ chơi nghệ thuật. Các buổi học không chỉ giúp học viên trau dồi kỹ năng mỹ thuật mà còn khơi gợi niềm cảm hứng sáng tạo, tạo cơ hội để các bạn tiếp cận với một bộ môn nghệ thuật mới mẻ và đầy tiềm năng.

Thực tế, hành trình của anh Phụng không hề dễ dàng. Gia đình anh từng phản đối gay gắt vì lo ngại nghề nghiệp này thiếu ổn định. Nhưng thay vì chùn bước, anh chọn cách chứng minh bằng chính kết quả công việc.

Với anh Phụng, thành công không nhất thiết phải đo bằng danh tiếng hay lợi nhuận khổng lồ. “Chỉ cần tôi có thể sống được bằng đam mê, mang đến niềm vui cho bản thân và tạo được giá trị cho cộng đồng, thì đó đã là một thành công”, anh Phụng bộc bạch.

Hành trình của anh Trần Long Phụng cùng Punart mới chỉ là khởi đầu, nhưng đã mang đến nhiều niềm vui và cảm hứng cho cộng đồng. Với tình yêu nghệ thuật và niềm đam mê đồ chơi nghệ thuật, anh hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện sáng tạo mới, để Punart trở thành nơi lan tỏa tinh thần trẻ trung và nguồn cảm hứng bất tận cho những người trẻ yêu nghệ thuật.

Thực hiện: Hồng Nhung