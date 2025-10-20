Siêu máy tính dự đoán bất ngờ về số phận của Man Utd

Dù phải làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua nhưng Man Utd đã xuất sắc giành thắng lợi kịch tính 2-1 nhờ bàn quyết định của đội trưởng Harry Maguire.

Man Utd được dự đoán sẽ xếp thứ 5 chung cuộc (Ảnh: Getty).

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của MU trên sân của đại kình địch vùng Merseyside kể từ năm 2016, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên họ có hai chiến thắng liên tiếp kể từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lên nắm quyền.

Sau giai đoạn khởi đầu nhiều biến động, đội chủ sân Old Trafford được kỳ vọng đang dần tìm lại bản sắc dưới triều đại mới.

Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Man Utd có thể cán đích ở vị trí thứ 5, một bước tiến lớn so với mùa trước.

Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với thành tích thắng 4, 1 hòa và thua 3 trận. Opta ước tính đội bóng của Amorim sẽ kết thúc mùa giải với 61 điểm, kém Chelsea, đội được dự đoán xếp thứ 4, khoảng 4 điểm.

Nếu giải Ngoại hạng Anh tiếp tục được cấp 5 suất dự Champions League giống như mùa giải này, Man Utd có thể trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đây sẽ là bước nhảy vọt ấn tượng sau mùa giải ảm đạm trước đó, khi Quỷ đỏ chỉ đứng thứ 15 với 42 điểm, thành tích tệ nhất kể từ mùa 1973/74, thời điểm họ phải xuống hạng.

Arsenal được dự đoán sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Cũng theo Opta, Arsenal được dự đoán sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu vậy, đó sẽ là lần đầu tiên “Pháo thủ” giành chức vô địch giải đấu kể từ mùa giải bất bại 2003/04.

“Pháo thủ” được ước tính sẽ đạt 82 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Liverpool. Còn Man City được dự đoán sẽ xếp thứ ba với 73 điểm, trong khi Chelsea giành vị trí thứ 4 với 65 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, hai tân binh Leeds United và Sunderland được cho là sẽ trụ hạng thành công. Opta dự đoán Leeds kết thúc ở vị trí thứ 16 với 39 điểm, còn Sunderland đứng thứ 17 với 39 điểm.

Ngược lại, West Ham được dự đoán sẽ phải chia tay Ngoại hạng Anh, khi chỉ đạt 38 điểm dù vừa bổ nhiệm HLV Nuno Espirito Santo. Wolves được xếp thứ 19 với 36 điểm, còn Burnley của HLV Scott Parker bị dự đoán xếp chót bảng, chỉ giành 32 điểm.