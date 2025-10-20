Nam công nhân bị đất vùi lấp dưới hố công trình ở TPHCM

Tối 20/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, nam công nhân tên B.V.Q. (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang làm việc dưới hố công trình ven đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Bất ngờ phần đất ở trên miệng hố trượt xuống dưới, vùi lấp ông Q.. Đồng nghiệp đã tìm cách đào đất, huy động xe múc đưa nạn nhân lên trên và gọi y tế đến sơ cứu, nhưng ông Q. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Công trình nói trên cách Bệnh viện 1500 giường Bình Dương chỉ vài mét.