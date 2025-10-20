Kính chắn gió máy bay bất ngờ nổ ở độ cao 11.000m, tay của phi công bật máu

Phi công của hãng United Airlines (Mỹ) bị thương do các mảnh kính vỡ cứa vào tay khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp. Sự cố xảy ra sau khi chiếc Boeing 737 bay ở độ cao hơn 11.000m bị một vật thể lạ đâm vỡ kính chắn gió.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cánh tay của phi công bị chảy máu và bầm tím. Những vết thương được cho là do mảnh kính vỡ gây ra. Bên trong buồng lái, kính vỡ phủ đầy bảng điều khiển. Một số hình ảnh khác cho thấy dấu hiệu cháy xém tại điểm va chạm.

Cánh tay của phi công tím bầm và chảy máu do bị mảnh kính vỡ cứa vào (Ảnh: New York Post).

Được biết, đó là chuyến bay mang số hiệu 1093 khởi hành từ Denver đi Los Angeles. Chuyến bay phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ) hôm 16/10.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trong một báo cáo vào năm 2023 cho thấy, khả năng mảnh vỡ từ không gian gây thương tích nghiêm trọng cho hành khách trên các chuyến bay thương mại được đánh giá chiếm khoảng "một phần nghìn tỷ".

Các chuyên gia nhận định, vết nứt trên kính chắn gió có thể do sự cố điện. Tuy nhiên các vết cháy và mảnh kính vỡ của sự việc lần này lại cho thấy nhiều khả năng máy bay bị một vật thể lạ va chạm trực tiếp.

Vết nứt trên cửa kính máy bay khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp (Ảnh: New York Post).

Thông thường, các vụ va chạm với chim trời, mưa đá hoặc vật khác xảy ra ở độ cao thấp hơn. Điều khiến sự cố lần này trở nên bất thường là chiếc Boeing 737 MAX 8 đang bay ở độ cao hơn 11.000m. Đây là độ cao lớn hơn rất nhiều so với vùng có nguy cơ va chạm kể trên.

“Ngày 16/10, chuyến bay của United đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Salt Lake để xử lý thiệt hại ở kính chắn gió nhiều lớp. Chúng tôi đã bố trí một máy bay khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình đến Los Angeles ngay trong ngày. Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra và sửa chữa để đưa máy bay trở lại khai thác bình thường", đại diện hãng hàng không United cho biết.

Theo các chuyên gia, lượng rác vũ trụ đang quay quanh Trái Đất không ngừng gia tăng. Ước tính hơn 25.000 mảnh với kích thước lớn hơn 10cm đang được NASA theo dõi.