Chuyến tàu điện xa hoa bậc nhất thế giới ở Saudi Arabia, vé chỉ 1 USD

Theo CNN, Riyadh Metro dài 176km với 6 tuyến, hiện là hệ thống metro tự động dài nhất thế giới. Được khánh thành vào tháng 12/2024, mạng lưới này kết nối những điểm quan trọng bậc nhất thủ đô như sân bay quốc tế King Khalid và khu tài chính King Abdullah (KAFD).

Riyadh Metro sở hữu 85 nhà ga, trong đó nhiều ga được ví như những kiệt tác kiến trúc. Nổi bật nhất là Qasr Al Hokm - công trình do Snøhetta thiết kế, mở cửa đầu năm nay.

Ga Qasr Al Hokm có diện tích 22.500m², sâu 40m với 7 tầng, mái vòm thép bóng loáng phản chiếu khung cảnh thành phố, bên trong có cửa hàng, khu trưng bày nghệ thuật và cả vườn trong nhà.

Nhà ga KAFD gây ấn tượng mạnh với mặt tiền uốn lượn lấy cảm hứng từ hình dáng cồn cát. Đây là ga nhộn nhịp nhất, vừa là trung tâm trung chuyển metro, vừa kết nối tàu điện một ray và bến xe buýt, đồng thời trưng bày tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ nổi tiếng Alexander Calder.

Điểm khác biệt của Riyadh Metro nằm ở nội thất sang trọng và trải nghiệm tiện nghi. Tàu có 3 loại toa gồm hạng nhất (VIP), toa gia đình và toa đơn dành cho nam.

Không gian bên trong do công ty Pháp Avant Première thiết kế, sạch sẽ tuyệt đối, ghế ngồi lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Riyadh. Toàn bộ hệ thống cấm ăn uống để giữ sự tinh tươm.

Tàu vận hành với tần suất 4 phút/chuyến vào giờ cao điểm. Mặc dù số ghế không nhiều (55 ghế với tàu 2 toa, 123 ghế với tàu 4 toa), song không gian được đánh giá là thoáng rộng, yên tĩnh.

Ngoài sự tiện nghi, hệ thống còn đạt chuẩn bền vững khi tàu dùng công nghệ phanh tái tạo năng lượng, nhiều ga lắp đặt pin mặt trời. Vé rẻ hơn nhiều so với mặt bằng quốc tế: Chỉ hơn 1 USD (hơn 26.000 đồng) cho 2 giờ, hoặc 37 USD (khoảng 980.000 đồng) cho vé tháng.

Trong 11 tuần đầu, Riyadh Metro ghi nhận 18 triệu lượt khách và chỉ sau 9 tháng đã đón hành khách thứ 100 triệu. Thành công này thúc đẩy kế hoạch xây dựng thêm tuyến số 7, kết nối các điểm du lịch - giải trí lớn như Qiddiya, vườn quốc tế King Abdullah và Diriyah Gate.

Ông Ibrahim bin Mohammed Al Sultan, Bộ trưởng kiêm Giám đốc Ủy ban Hoàng gia về Thành phố Riyadh, nhấn mạnh: “Dự án này không chỉ định hình lại hình ảnh thủ đô mà còn mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm di chuyển đẳng cấp thế giới”.