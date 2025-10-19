Cô gái Ba Lan mất tích bí ẩn 27 năm bỗng được tìm thấy ở nhà bố mẹ

Tại miền nam Ba Lan, hàng xóm và các nhà hảo tâm đang tổ chức đợt quyên góp giúp đỡ cô Mirella (42 tuổi). Người phụ nữ này được cho là đã bị cha mẹ giam trong nhà suốt 27 năm, không được bước chân ra ngoài.

Mirella được giải cứu hồi tháng 7. Cách đây vài ngày, thông tin về sự việc mới được truyền thông địa phương đưa tin.

Mọi chuyện bị phát giác do hàng xóm nghe thấy những âm thanh bất thường trong căn hộ - nơi gia đình Mirella ở. Tiếng động kéo dài làm ảnh hưởng cuộc sống của cư dân nên họ quyết định thông báo cho cảnh sát.

Nạn nhân được cảnh sát đưa đến bệnh viện (Ảnh: TVP3).

Khi làm việc với gia đình, cảnh sát nhìn thấy Mirella gầy gò, chân bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo hàng xóm, lúc Mirella 15 tuổi, cha mẹ cô thông báo con gái mất tích. Một số nguồn tin tiết lộ, cha mẹ từng nói Mirella chuyển đến sống với người thân ở một thành phố khác.

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Mirella xuất hiện nơi công cộng là năm 1998. Trong ký ức của cư dân, cô gái có gương mặt xinh xắn, vui vẻ và hòa đồng.

Hiệu trưởng trường cấp 2 - nơi Mirella từng học - xác nhận nữ sinh nhập học từ ngày 1/9/1997. Hơn 3 tháng sau, theo đề nghị của gia đình, tên của cô bị xoá khỏi danh sách của lớp. Từ đó, giáo viên và bạn bè không còn nhận được bất cứ thông tin nào của nữ sinh này.

Tuy nhiên, Mirella và cha mẹ phủ nhận chuyện cô bị giam giữ. Người phụ nữ khẳng định, mình không bị ngược đãi trong gần 30 năm qua.

Mirella được mọi người nhìn thấy lần cuối hồi năm 1998 (Ảnh: Fakt).

Do nạn nhân ốm yếu kèm vết thương ở chân, cảnh sát chuyển Mirella đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ kết luận cô bị nhiễm trùng nặng. Nếu không được phát hiện kịp thời, nạn nhân có thể bị nguy hiểm tính mạng.

Cảnh sát cho biết, bước đầu, các bằng chứng thu thập được không cho thấy Mirella bị cha mẹ giam giữ. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vấn đề bất thường xung quanh vụ việc này.

Hàng xóm mong muốn cảnh sát điều tra kỹ lưỡng, làm rõ lý do khiến cô gái mất tích nhiều năm, bỗng nhiên xuất hiện trong căn hộ. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ vì nghi ngờ cha mẹ của nạn nhân không cho con ăn uống đầy đủ và hòa nhập với xã hội suốt 27 năm qua.