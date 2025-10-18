Tuyệt chiêu câu cua trên ngọn núi cao nhất miền Tây bằng... dây thun

Cua núi, đặc sản trứ danh của Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) - ngọn núi cao nhất miền Tây, đang trở thành món ăn được săn lùng dù giá thành không hề rẻ.

Loài cua này nổi bật với màu đỏ tía, kích thước nhỏ nhưng tính cách háu chiến và nhanh nhẹn, thường sinh sống trong các hốc đá, khe đá ven suối.

Anh Trần Văn Sỹ (46 tuổi, huyện Tịnh Biên), một người có kinh nghiệm săn cua lâu năm, chia sẻ hai phương pháp chính để bắt loại đặc sản này.

Tuyệt chiêu dùng sợi thun câu cua trên ngọn núi cao nhất miền Tây (Video: Hoàng Duật)

Cách thứ nhất là rình bắt khi cua bò ra ngoài kiếm ăn, tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian chờ đợi.

Cách thứ hai, và cũng là phổ biến nhất, là câu cua bằng thun. Người dân dùng các sợi thun buộc thành chùm ở đầu cần trúc dài khoảng 1,5m, sau đó nhấp nhử trước hang. Cua tưởng nhầm dây thun là con mồi sẽ dùng càng kẹp chặt, lúc này người câu chỉ cần nhanh tay giật mạnh để kéo cua ra khỏi hang.

Anh Sỹ tiết lộ, cua núi có thịt ngọt đặc biệt nhờ chế độ ăn lá cây và côn trùng trong rừng. Càng lên cao, cua càng lớn, chất lượng càng ngon và giá thành càng đắt. Mùa mưa là thời điểm cua phát triển nhanh, xuất hiện nhiều con già với màu tím sẫm đặc trưng và những đốm lông trên mai rất đẹp.

Nếu câu được 3-5kg cua, người dân có thể kiếm được từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng, tùy kích cỡ cua. (Ảnh: Hoàng Duật).

Trước đây, cua núi là nguồn thu nhập chính của người dân bản địa, với khả năng kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày nếu bắt được 3-5kg. Tuy nhiên, hiện nay số lượng cua đã giảm đáng kể, kéo theo giá thành tăng cao.

Hiện tại, cua núi có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng/kg, tùy thuộc vào kích cỡ. Dù giá cao, cua núi không phải lúc nào cũng có sẵn mà thường phải đặt trước để người dân trên núi đi bắt và rọng lại mới đủ số lượng cho khách.