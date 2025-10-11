Lá trầu bốc lửa - món ăn cháy trong miệng ở Ấn Độ khiến du khách thích thú

Paan là món ăn vặt truyền thống của Ấn Độ, gồm lá trầu tươi quét một lớp vôi rất mỏng, cùng hạt cau băm nhỏ hoặc thay bằng quả khô, các loại hạt, mứt, đường và gia vị như thảo quả, hạt thìa là. Paan thường được nhai sau bữa ăn để tạo hương thơm miệng và hỗ trợ tiêu hóa.

Món ăn bốc cháy trong miệng gây sốt ở Ấn Độ (Video: Aamchi Mumbai).

Theo Tasting Table, ở phiên bản “cháy” - fire paan - người bán có thể thêm đinh hương hoặc một miếng nhỏ vật liệu dễ bắt lửa rồi châm lửa ngay trước khi đưa tới miệng khách.

Tuy nhiên, lửa thường tắt nhanh khi vào miệng do thiếu oxy. Một số hàng quán còn sáng tạo tổ hợp vị như chocolate, dâu, thậm chí paan “băng” (có đá) để tạo cảm giác vừa nóng vừa lạnh.

Món trầu bốc lửa được bán chủ yếu ở các cửa hàng truyền thống, quầy vỉa hè và một số tiệm có tên tuổi như Galaxy Paan ở Rajkot, nơi được coi là một trong những điểm khởi nguồn cho phiên bản này.

Lá trầu được đốt cháy trước khi đưa vào miệng du khách (Ảnh: The National).

Giá mỗi phần lá trầu bốc lửa tùy thành phần và nơi bán, có thể dao động vài chục rupee (dưới 30.000 đồng) ở quầy ven đường đến mức cao hơn tại những tiệm có thương hiệu hoặc phiên bản “sang chảnh” có thành phần nguyên liệu xa xỉ.

Nhiều thực khách mô tả trải nghiệm ăn lá trầu bốc lửa là “kỳ lạ nhưng thú vị” với cảm giác hơi cay, ngọt và có phần “phấn khích” khi ăn lửa, đồng thời mùi khói làm dậy mùi hương của nguyên liệu.

Một số người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò bán hàng cho những ai muốn check-in chuyến đi bằng một đoạn video để đăng lên mạng xã hội.

Thực khách mô tả vị món ăn vừa cay vừa ngọt (Ảnh: Whatshot.in).

Chủ một số tiệm cho biết họ đã thử nghiệm công thức nhiều lần, thậm chí phải mất hàng chục ngày để hoàn thiện kỹ thuật để vừa an toàn vừa đẹp mắt.

Họ cũng khẳng định kỹ thuật gấp lá giúp ngọn lửa tắt nhanh ngay trước khi đưa vào miệng, nên khách hàng sẽ không bị bỏng.

Ngoài sự tò mò của du khách, các chuyên gia y tế và báo chí Ấn Độ cảnh báo rằng việc nhai lá trầu lửa hay ăn hạt cau trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vùng miệng, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Thế nên, dù lửa có gây thương tích hay không, bản thân thành phần của món ăn này vẫn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe lâu dài.

Du khách cần cẩn trọng khi thử món trầu bốc lửa (Ảnh: Tapas).

Hơn nữa, xu hướng thử nghiệm món ăn độc đáo này với các kỹ thuật mới như dùng nitrogen lỏng hay hóa chất tạo khói đã từng gây sự cố y tế.

Một số vụ việc liên quan đến chất tạo khói hoặc chất bảo quản công nghiệp đã khiến bác sĩ cảnh báo về nguy cơ bỏng lạnh, tổn thương thực quản và nội tạng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo du khách thận trọng và tránh lạm dụng.

Nếu quyết định thử món trầu bốc lửa, du khách nên chọn quầy uy tín, quan sát thao tác người bán, hỏi rõ nguyên liệu và cách tạo lửa, tránh những phiên bản dùng hóa chất lạ.