Vợ mua thịt được giảm giá, chồng nghi ngờ ngoại tình liền ra tay sát hại

Theo Red Star News, vụ việc xảy ra hồi tháng 3 tại thành phố Songyuan (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Người chồng là ông Zou đã nổi cơn ghen khi bà Zhao - người vợ đã gắn bó hơn 30 năm - được người bán thịt heo ở địa phương giảm giá cho những phần thịt ngon.

Từ sự nghi ngờ vô căn cứ, ông Zou tin rằng vợ ngoại tình với người bán thịt và lên kế hoạch sát hại bà.

Trong một cuộc cãi vã căng thẳng với vợ tại phòng khách, ông Zou đã lấy con dao cán gỗ được giấu trong ngăn kéo đầu giường đâm bà Zhao nhiều nhát. Nạn nhân bị thương nặng, tổn thương nội tạng nhưng may mắn sống sót.

Chỉ vì vợ được mua thịt với giá rẻ hơn, ông Zou nổi cơn ghen, ra tay đâm vợ (Ảnh minh họa: AFP).

Zhao kể rằng bà không nhớ nổi mình đã bị đâm bao nhiêu nhát. Dù vậy, bà từ chối đánh giá thương tật và chọn tha thứ cho chồng.

“Chúng tôi đã kết hôn hơn 30 năm, luôn hòa thuận, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Ông ấy làm ra tiền và luôn đưa hết về nhà. Tôi không muốn đánh giá thương tật hay yêu cầu bồi thường. Tôi vẫn còn con trai và cháu nội, tôi không muốn làm lớn chuyện này”, bà Zhao nói.

Tòa án Nhân dân quận Ningjiang (thành phố Songyuan) xác định hành vi của ông Zou cấu thành tội giết người có chủ ý. Tuy nhiên, vì ông Zou thành khẩn khai báo sau khi bị bắt và cũng vì vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, tòa tuyên ông Zou mức án 10 năm 6 tháng tù.

Vụ việc gây chấn động ở Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận phẫn nộ pha lẫn châm biếm. Một người viết: “Ba mươi năm hôn nhân tan nát vì một khoản giảm giá thịt heo sao?”.