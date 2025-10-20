Khởi tố đối tượng chửi bới, tát vào mặt cán bộ CSGT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Mạnh Cường (40 tuổi, ở tổ 5, phường Hòa Bình, Phú Thọ) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hà Mạnh Cường vừa bị khởi tố do chửi bới, đe dọa và dùng tay tát vào mặt một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Đêm 20/9, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng chính sân vận động tỉnh Hòa Bình (cũ), đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Quá trình kiểm tra, Hà Mạnh Cường có biểu hiện không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và đã dùng tay tát vào mặt một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, gây cản trở việc thực thi công vụ.

Hành vi của đối tượng Hà Mạnh Cường được xác định mang tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.