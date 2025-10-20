Hà Nội thực hiện phương châm “6 rõ” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hàng chục nghìn vụ vi phạm bị xử lý

Trong 9 tháng qua, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành 16.596 cuộc kiểm tra, qua đó xử lý 15.056 vụ vi phạm. Trong số này, 14.914 vụ bị xử phạt hành chính, 142 vụ bị khởi tố hình sự với 233 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 4.385 tỷ đồng.

Riêng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 3.541 vụ, trong đó 57 vụ chuyển cơ quan điều tra, số thu đạt 77,89 tỷ đồng, vượt 108% chỉ tiêu năm. Trong cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, cơ quan này phát hiện 162 vụ vi phạm, xử lý 159 vụ, phạt hành chính 1,56 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, các đối tượng buôn lậu, gian lận ngày càng tinh vi. Nhiều doanh nghiệp được lập dưới dạng “vỏ bọc”, đăng ký ở khu vực hẻo lánh để che giấu hoạt động.

Có trường hợp nhập thuốc chính hãng rồi tráo một phần bằng hàng giả, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường. Bao bì, tem chống giả bị sao chép tinh vi, vỏ hộp in giống hệt hàng thật, khiến cả người tiêu dùng lẫn cơ quan kiểm tra dễ bị đánh lừa.

Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 2 phố Hàng Cá, phường Hoàn Kiếm phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Quản lý thị trường Hà Nội).

Hoạt động buôn lậu không chỉ diễn ra tại cửa hàng, kho hàng mà còn len lỏi trên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng giao hàng, thậm chí ở sân bay và bưu cục. Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực I cảnh báo tình trạng giấu vàng, ngoại tệ trong hành lý hoặc hàng chuyển phát nhanh, biến đường hàng không thành điểm nóng cần kiểm soát chặt.

Ngày 14/10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý tại khu vực cửa ra A1, Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hải quan TP Hà Nội) soi chiếu hành lý của hành khách Phùng Thị Linh nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan (Trung Quốc) về Nội Bài, Hà Nội.

Cơ quan hải quan phát hiện Phùng Thị Linh cất giấu, mang theo người 3 miếng kim loại nghi vấn là vàng miếng với tổng trọng lượng là 892,5gram trong balo xách tay, không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, với giá trị ước tính khoảng 3,1 tỷ đồng. Vụ việc đã được bàn giao Công an TP Hà Nội để điều tra.

Trước đó, ngày 25/6, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã triệt phá một vụ vận chuyển vàng trái phép với thủ đoạn ngụy trang tinh vi.

Khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực soi chiếu cửa ra A1, hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hành khách C.P.H., nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan (Trung Quốc) về Hà Nội. Kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng nhận thấy bất thường ở 4 ống kính máy ảnh.

Ngay sau đó, hải quan phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 Cục Hải Quan) và Đồn Công an sân bay tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý, phát hiện bên trong các ống kính giấu 12 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng nguyên chất, tổng trọng lượng gần 2kg. Số vàng được cắt ghép, che giấu nhằm qua mặt thiết bị soi chiếu. Ước tính giá trị lô hàng hơn 5,5 tỷ đồng.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại không có vùng cấm

Bước vào quý IV, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại càng gia tăng. Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, triển khai kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Theo ông Trịnh Quang Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các đội quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những cơ sở kinh doanh, hoạt động có tổ chức liên quan đến tập kết, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng giả.

Mặt hàng kiểm soát chủ yếu là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao dịp lễ, tết như thuốc lá, pháo nổ, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... Địa bàn giám sát gồm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đầu mối giao thông, điểm tập kết hàng hóa và các tuyến vận chuyển trọng điểm.

Song song đó, lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện thủ đoạn mới, xác định rõ tuyến, địa bàn và đối tượng để tập trung đấu tranh. Việc kiểm soát cũng mở rộng sang thương mại điện tử, nhất là các sàn giao dịch xuyên biên giới giá rẻ, cùng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok - nơi tiềm ẩn nhiều hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thành phố sẽ phát huy vai trò giám sát của nhân dân, hình thành lá chắn cộng đồng trong phát hiện, tố giác vi phạm.

Đồng thời, Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 của Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, đặc biệt là kinh doanh trực tuyến và sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin nhằm chủ động ứng phó với những phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng.

Phương Anh