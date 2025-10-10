Bể nước tự sôi, bốc khói ngày đêm ở Đà Nẵng

Nằm cách trung tâm hành chính xã Quế Sơn hơn 7km về phía Tây, bể nước nóng Bàn Thạch tại thôn Thạch Thượng (xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng) đang trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách tìm về thư giãn, ngắm cảnh.

Theo các nhà nghiên cứu, bể nước nóng Bàn Thạch được hình thành từ hàng triệu năm trước sau những cơn địa chấn dưới lòng đất. Bể có nhiệt độ trung bình 40-60 độ C, mực nước cao 0,7-0,85m và chứa nhiều khoáng chất quý như canxi, sắt, kali, rất tốt cho sức khỏe con người.

Bể nước nóng Bàn Thạch nằm giữa cánh đồng lúa thuộc thôn Thạch Thượng, xã Quế Sơn (Ảnh: Ngô Linh).

Mạch nước nóng này trồi lên giữa cánh đồng thôn Thạch Thượng với lực chảy không mạnh nhưng quanh năm không bao giờ cạn. Người dân địa phương không rõ mạch nước này xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng từ đời cha ông đã truyền tai nhau về lợi ích khi ngâm mình trong dòng nước này.

Ông Võ Văn Tài (75 tuổi, trú tại thôn Thạch Thượng) cho biết, người dân rất quý mạch nước nóng do thiên nhiên ban tặng. Khi đến đây tắm, mọi người đều tự ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường xung quanh.

Độc đáo bể nước nóng tự sôi, dân mách nhau chữa bệnh ngoài da (Video: Ngô Linh).

Không chỉ tắm và ngâm mình tại chỗ, người dân còn mang nước về nhà sử dụng, đặc biệt là tắm cho người già và trẻ nhỏ.

“Tùy sở thích mỗi người, có người khó ngủ, nhức mỏi tay chân, ngâm mình trong nước nóng sẽ dễ ngủ, bớt đau nhức. Đặc biệt, dùng nước này tắm cho trẻ con sẽ hạn chế rôm sảy”, ông Tài chia sẻ.

Bể nước nóng được phân chia 2 vùng. Vùng dưới có nhiệt độ trung bình 40 độ C, thích hợp cho việc tắm hoặc ngâm mình (Ảnh: Ngô Linh).

Năm 2017, Đoàn thanh niên xã Quế Phong (cũ) đã vận động người dân và những người con xa quê để cải tạo, xây dựng lại bể nước với quy mô bề thế hơn. Bể nước sau khi mở rộng có diện tích 50m2, được kè xi măng kiên cố và có bậc thềm thuận tiện lên xuống.

Bể tắm được chia làm 2 phần: phần trên (vũng trên) nơi mạch nước phun trào có nhiệt độ trung bình 60 độ C, và phần dưới (vũng dưới) nước đã giảm độ nóng, nhiệt độ trung bình 40 độ C, được dùng để tắm hoặc ngâm mình thư giãn. Bên cạnh bể tắm là 2 phòng thay đồ phục vụ nhân dân và du khách.

Làn khói mờ ảo từ bể nước bốc lên cả ngày đêm (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Phước (64 tuổi, xã Quế Sơn), dù nhà cách bể nước nóng khoảng 7km, nhưng ngày nào ông cũng đạp xe đến ngâm mình.

“Nước trong bể liên tục tuần hoàn, từ bể trên chảy xuống bể dưới rồi ra ruộng. Bất kể mùa đông hay mùa hè, tôi thường đến đây để chữa bệnh ngoài da, thấp khớp ở người già”, ông Phước chia sẻ.

Bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch xã Quế Sơn, cho biết, địa phương rất cần được đầu tư tại bể nước nóng Bàn Thạch để triển khai loại hình du lịch trải nghiệm, kết nối không gian văn hóa, ẩm thực gắn với các điểm du lịch như hồ Hố Giang và khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le, suối Nước Mát, Suối Tiên…