Sở VH&TT Hà Nội: Ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội xác nhận đã cấp phép cho chương trình Moonlit Childhood diễn ra tối 16/10. Tuy nhiên, ca khúc được Jack thể hiện trong đêm diễn - đang gây tranh cãi - không có trong danh sách bài hát được đơn vị tổ chức gửi lên xin phép và kiểm duyệt.

Đại diện Sở VH&TT Hà Nội cho biết đang tiến hành rà soát toàn bộ sự việc và sẽ mời ban tổ chức lên làm việc để làm rõ quy trình xin phép cũng như nội dung biểu diễn thực tế của chương trình.

Trước đó, tại sự kiện ở Hà Nội, Jack trình diễn một sáng tác mới trên sân khấu. Ca khúc có một số câu rap bị cho là phản cảm, sử dụng ngôn từ thô tục và công kích anti-fan (những người không thích mình) khá gay gắt.

Ca khúc có phần giai điệu đậm chất miền Tây, với lời bài hát như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm"... hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**"...

Ngay khi đoạn clip ghi lại màn biểu diễn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ phản ứng trái chiều. Đáng chú ý, cụm từ “Lào gì cũng t*” trong phần rap khiến dư luận lo ngại về hàm ý nhạy cảm, thiếu chuẩn mực và không phù hợp để biểu diễn trước công chúng.

Hình ảnh của Jack trong đêm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trả lời phóng viên Dân trí, NTK Thạch Linh - đại diện ban tổ chức - cho biết: “Chúng tôi có đầy đủ bản xướng âm và lời bài hát. Trong bản gốc, cụm từ Jack hát là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như cách khán giả nghe được trong clip lan truyền. Thực tế, nội dung mang ý "tội gì cũng là lỗi của tôi", chỉ là cách chơi chữ chứ không hề tục tĩu".

Theo đại diện đơn vị tổ chức chương trình, ca khúc do Jack thể hiện là một sáng tác mới, được nam ca sĩ hoàn thiện chỉ khoảng 5-6 ngày trước đêm diễn.

Do thời gian gấp rút, nam ca sĩ chỉ kịp gửi cho ban tổ chức. Khi gửi kịch bản tổng thể cho chương trình, ban tổ chức chưa bổ sung bài hát này kèm lời bài hát gửi tới cơ quan quản lý liên quan.

Ban tổ chức cũng cho hay, toàn bộ chương trình đã được cơ quan chức năng cấp phép hợp lệ, tuy nhiên tiết mục của Jack là phần phát sinh, chưa qua khâu duyệt nội dung.

Trước khi biểu diễn, Jack giới thiệu đây là một ca khúc chưa có tên, được anh viết ngẫu hứng để “trút tâm tư”, không mang tính thương mại, đồng thời nhắn nhủ khán giả: “Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua".

Đại diện ban tổ chức cho biết thêm, phần trình diễn này mang tính giao lưu, tặng fan (người hâm mộ) nên chưa được kiểm soát chặt chẽ như các tiết mục khác.

“Đó chỉ là phần giao lưu ngẫu hứng, không mang mục đích hay ý đồ nào khác. Sự việc lần này đơn giản là do khán giả nghe nhầm ca từ", người này khẳng định.

Trên mạng xã hội, đoạn lời ca khúc bị phản ứng tiêu cực. Nhiều bình luận bày tỏ lo ngại giới trẻ sẽ bắt chước: “Sao lời bài hát lại vô văn hóa vậy, giới trẻ bắt chước thì sao?”, “Cần cấm ca sĩ biểu diễn những bài hát như này”, “Ban tổ chức nên mời Jack xuống sân khấu ngay lập tức…”.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Jack để làm rõ nội dung ca khúc, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời. Jack và ê-kíp vẫn chưa lên tiếng về phản ứng của khán giả cũng như những tranh luận xoay quanh ca khúc mới.

Trước đó, vào ngày 6/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đã bị Sở VH&TT TPHCM xử phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

Sở VH&TT TPHCM cũng nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức sự kiện cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan.