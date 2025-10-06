Tuyến tàu dốc nhất thế giới ở Thụy Sĩ dẫn vào ngôi làng trên núi không ô tô

Theo trang My Switzerland, Stoosbahn (hay Standseilbahn Schwyz-Stoos) là tuyến đường sắt leo núi nối khu vực Hintere Schlattli (thuộc bang Schwyz, gần Muotatal) với ngôi làng trên núi Stoos - nơi không có ô tô lưu thông.

Tuyến mới được đưa vào hoạt động ngày 15/12/2017, thay thế cho tuyến cũ tồn tại từ năm 1933.

Dài 1.740m, Stoosbahn vượt qua độ cao chênh 744m, với độ dốc cực đại lên tới 110%, tương đương góc nghiêng 47,7 độ. Đây là con số kỷ lục giúp tuyến được Tổ chức kỷ lục Guinness ghi nhận là tàu leo núi dốc nhất thế giới.

Stoosbahn được mệnh danh là tàu leo núi dốc nhất thế giới (Ảnh: Luzern).

Để chinh phục độ dốc này, hệ thống phải xuyên qua 3 hầm và bắc qua 2 cầu giữa địa hình hiểm trở vùng Alps.

Điểm gây ấn tượng đặc biệt với du khách chính là thiết kế cabin hình trụ tròn. Mỗi cabin được trang bị cơ chế tự động xoay, giúp sàn luôn giữ trạng thái cân bằng. Dù tàu leo lên đoạn dốc gần như dựng đứng, hành khách vẫn cảm thấy thoải mái như đang đứng trên mặt đất.

Theo Standseilbahn, Stoosbahn đạt tốc độ tối đa 10m/giây, rút ngắn hành trình chỉ còn khoảng 7 phút. Công suất vận hành ước đạt 1.500 hành khách/giờ/mỗi chiều. Giá vé khứ hồi cho chuyến tàu là 23,3 Franc Thụy Sĩ (khoảng 772.000 đồng).

Tổng công suất vận hành chuyến tàu được cho là tương đương với 250 chiếc thang cuốn hoạt động cùng lúc. Công trình góp phần đưa vùng núi Stoos trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Để đến được làng Stoos, du khách chỉ có thể đi tàu (Ảnh: New Atlat).

Khách du lịch có thể đến ga Schwyz rồi đi xe buýt 20 phút tới ga Stoosbahn. Từ đó, chỉ vài phút trên chuyến tàu dốc nhất thế giới, khung cảnh núi non hùng vĩ và làng Stoos hiện ra trước mắt.

Nằm ở độ cao 1.300m so với mực nước biển, được bao quanh là dãy Alps hùng vĩ, Stoos mang đến khung cảnh nên thơ với những đồng cỏ xanh mướt mùa hè và tuyết trắng tinh khôi vào mùa đông.

Từ đỉnh Fronalpstock cao 1.922m, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ Lucerne xanh ngọc, những ngọn núi trập trùng và các ngôi làng nhỏ ẩn hiện dưới thung lũng.

Một góc ở làng Stoos (Ảnh: Stoos.ch).

Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh, Stoos còn là thiên đường cho các hoạt động ngoài trời. Vào mùa đông, nơi đây thu hút khách du lịch với hệ thống đường trượt tuyết dài hàng chục km, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn vận động viên chuyên nghiệp.

Khi thời tiết ấm lên, du khách có thể đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe địa hình hay tham gia các tour du thuyền trên hồ Lucerne. Với những ai tìm kiếm sự thư giãn, Stoos cũng có nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhỏ và spa truyền thống, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái.

Sự xuất hiện của Stoosbahn đã đưa làng núi vốn yên ả trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch, trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm độc đáo.