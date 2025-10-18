Mang tài sản mới mua được hơn một tháng lên đường hỗ trợ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thế Huấn (40 tuổi) ở xã Diên Hà, Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) cho biết, chứng kiến cảnh cuộc sống người dân Thái Nguyên đảo lộn sau mưa lũ, anh thấy sốt ruột.

Không có điều kiện kinh tế, anh Huấn phải vay mượn để mua được chiếc xe máy xúc cỡ nhỏ làm kế sinh nhai hơn một tháng trước. Xem báo đài thấy cảnh bùn đất, rác thải xuất hiện khắp nơi ở Thái Nguyên, anh Huấn quyết định mang "cần câu cơm" của mình lên đường xem có giúp bà con hỗ trợ được phần nào.

Anh Huấn mang “cần câu cơm” của mình đi hỗ trợ bà con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, anh tìm số điện thoại trên mạng để liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Khi nắm được địa bàn cần hỗ trợ, anh lái xe chở máy xúc lên đường.

Khoảng 9h ngày 10/10, vơ vội vài bộ quần áo, anh Huấn khởi hành từ xã Diên Hà. Người đàn ông 40 tuổi ước tính, quãng đường di chuyển 160km sẽ mất khoảng hơn 3 tiếng mới tới nơi nếu đường sá thuận lợi.

"Tuy nhiên nhiều đoạn đường vẫn bị ngập nước nên tôi phải vòng sang lối khác. Tôi vừa lái xe vừa lo bảo vệ máy xúc vì xe cũ, không có nhiều đồ bảo hộ", anh nói.

Cuối cùng sau hơn 6 tiếng, anh mới tới thành phố Thái Nguyên. Lúc này, chiếc xe máy xúc gặp trục trặc. Anh phải gọi cứu trợ và chi hơn 6 triệu đồng sửa chữa. Anh chỉ mong máy sửa xong sớm để bắt tay ngay vào việc dọn dẹp.

Người đàn ông Hưng Yên lái xe 6 tiếng đi 160km tới Thái Nguyên giúp dọn bùn (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Khi liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, anh được phân công tới hỗ trợ tại phường Phan Đình Phùng - một trong những khu vực từng bị ngập nặng nhất trước đó.

Cảnh tượng tại đây khiến anh không khỏi nhói lòng. Rác thải chất khắp nơi cao như những đống rơm rạ.

Xác động vật như gà, mèo, chó ngổn ngang lẫn trong quần áo, chăn gối, rác thải sinh hoạt và bùn đất. Nhiều lối đi không thể di chuyển bởi bùn đất ngập cao. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe người dân.

"Ở Thái Nguyên không thiếu các xe máy xúc cỡ to. Nhưng loại xe này chỉ có thể di chuyển ngoài đường lớn. May mắn tôi có xe cỡ nhỏ, đi sâu vào các ngõ, ngóc ngách nên việc hỗ trợ người dân thuận tiện hơn", anh nói.

Làm xuyên trưa, ăn tạm bánh trái nước lọc của người dân tiếp tế

Chiếc máy xúc nhỏ gọn của anh Huấn phù hợp với ngõ hẹp khoảng 2,5-3m - nơi bùn rác ùn ứ. Nếu không có máy xúc loại này đi sâu vào bên trong, người dân buộc phải tự dọn rồi tập kết ngoài đường lớn đợi xe to tới xử lý nốt.

Trong 6 ngày liên tục (từ 10/10 đến 15/10), anh Huấn làm từ 6h30 và xuyên trưa tới tối muộn. Có những ngày anh cần mẫn lái máy xúc để cào rác tới 19h.

Rác thải ngập bùn trên các con đường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thường tôi làm thông trưa chứ không nghỉ ngơi. Lúc đói lại uống nước lọc hoặc ăn bánh trái do bà con tiếp tế. Có bữa nhận suất cơm từ thiện, tôi mới được ăn tử tế", anh cười.

Mỗi ngày, anh xúc hàng tấn bùn rác từ các ngõ nhỏ ra đầu đường để xe lớn có thể đến chở đi. Mọi việc đều do anh tự nguyện xử lý miễn phí. Tuy nhiên khi biết xe của anh bị hỏng và phải sửa, một số người dân cũng hỗ trợ giúp thêm anh chút tiền dầu.

Những người dân địa phương tại phường Phan Đình Phùng cũng bày tỏ sự xúc động khi biết anh Huấn từ xa tới, hỗ trợ nhiệt tình không quản ngại đường sá.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết, anh Huấn là một trong những người chủ động liên hệ để bày tỏ nguyện vọng muốn tới hỗ trợ.

"Có những ngày, anh Huấn làm việc cần mẫn tới tối muộn. Cũng may chiếc máy xúc của anh là loại nhỏ, đi vào được các ngõ sâu mà xe lớn không thể vào, nên hỗ trợ bà con dọn bùn rác hiệu quả. Đây là một hành động rất đáng trân trọng", bà Hiền khẳng định.

Sau nhiều ngày cùng lực lượng địa phương chung tay dọn dẹp, ngày 15/10, anh Huấn thấy cơ bản khoảng 90% rác thải và bùn đất ở những khu vực bị ngập đã xử lý. Ngày 16/10, anh rời khỏi Thái Nguyên để lên đường về quê nhà.