"Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp". Câu nói này liên tục được dư luận Trung Quốc nhắc tới sau hành động cứu người dũng cảm của anh Địch Song Thành, 40 tuổi, vốn là cựu quân nhân đến từ thành phố Thái Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Ngày 14/10, tại ngã tư đường Thanh Niên và Vĩnh Thái thuộc quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, một chiếc xe màu đen trong lúc đánh lái tránh xe điện vượt đèn đỏ, tài xế bị mất lái. Sự cố khiến xe lao qua dải cây xanh rồi rơi thẳng xuống sông.

Lao xuống sông đập vỡ cửa sổ trời cứu tài xế bị mắc kẹt trong ô tô sắp chìm (Nguồn video: Mail).

Chiếc ô tô trượt xuống rất nhanh. Sau vài phút ngắn ngủi, xe gần như sắp chìm gần hết, chỉ còn phần nóc nhô lên mặt nước. Người tài xế bên trong rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh vội vã mở cốp phía sau tìm cách thoát ra nhưng không thể. Toàn bộ cửa xe cũng bị khóa chặt.

Đúng lúc này, anh Địch Song Thành cùng vợ và con trai 2 tuổi đi ngang qua. Thấy nhiều người tụ tập bên bờ sông, anh lập tức dừng xe, dặn vợ và con đứng lại chờ rồi lao nhanh đến hiện trường.

Tới nơi, anh thấy chiếc ô tô đang từ từ chìm và được biết có người bị mắc kẹt bên trong. Nhiều người đứng xem lo lắng nhưng không ai dám xuống cứu.

Dù bơi không giỏi, anh Thành vẫn không ngần ngại. Anh vội nhặt một viên gạch, không kịp cởi áo, nhảy xuống dòng nước lạnh. Trong lúc bơi, viên gạch bị rơi xuống khiến anh phải lặn thêm một lần để tìm và trèo lên nóc xe.

Anh Thành dùng gạch đập vỡ cửa sổ trời trên nóc xe để cứu người bị mắc kẹt (Ảnh: Sina).

Khi lên được nóc xe, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, anh Thành cầm gạch đập mạnh vào cửa sổ trời. Kính cường lực rất dày, phải đập bốn đến năm lần mới vỡ. Anh thò tay kéo người đàn ông bên trong ra ngoài. Lúc này, tài xế đã thở dốc, miệng sặc nước, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Đưa được nạn nhân ra khỏi xe, anh Thành tiếp tục cúi xuống kiểm tra bên trong xem có ai khác bị mắc kẹt hay không. Khi chắc chắn trong xe chỉ có một người vừa được cứu, anh mới yên tâm.

Lúc này, có người trên bờ ném phao cứu sinh xuống. Một người đàn ông khác cũng nhảy xuống hỗ trợ. Cả hai cùng buộc phao vào người nạn nhân rồi kéo về phía bờ. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Một số nhân chứng cho biết, may mắn nạn nhân được cứu kịp thời. Nếu chậm chút nữa, có thể người này sẽ chết ngạt trong xe.

Khi xe cứu thương rời đi, anh Thành mới thở phào. Ngay lúc này, người đàn ông 40 tuổi thấy hai cánh tay đau nhói. Anh cúi xuống mới phát hiện tay bị thương từ lúc nào.

Máu tiếp tục chảy do trước đó anh đập cửa kính quá mạnh nên có thể bị mảnh kính sắc nhọn cứa vào da thịt. Những người có mặt ở hiện trường lo lắng hỏi thăm, anh chỉ cười và cho rằng, cứu người quan trọng hơn, vết thương nhỏ rồi sẽ lành.

Thấy vậy, nhiều người liên hệ xe để đưa anh tới bệnh viện sơ cứu. Một số người ghi lại toàn bộ quá trình cứu người và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video lập tức gây "bão" thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong đó, nhiều người nhận định, hành động cứu người của anh Thành xứng đáng được coi là "anh hùng giữa đời thực".

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, anh Thành nói bản thân từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên bất cứ tình huống nào nguy hiểm, anh sẽ không lùi bước.

"Cứu người là việc trọng đại", anh nói.

Ông Điền Chí Vinh, bố vợ của anh Địch Song Thành cho biết, con rể mình hiện là tài xế của Cảng vụ Thái Hưng ở thành phố Thái Châu. Ông nhận xét con rể là người trầm tính nhưng có tinh thần chính nghĩa.

"Khi gia đình biết chuyện, tất cả đều tự hào. Tôi đã rủ con làm một bữa ăn mừng tưng bừng", bố vợ anh Thành nói.