Vụ học sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội: Sở Giáo dục vào cuộc

Tối 20/10, Sở GD&ĐT Hà Nội phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở.

Cũng theo Sở này, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc hai xã làm rõ vụ việc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường tới học sinh.

Học sinh bị bắt quỳ và liếm biển số xe ở Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: Từ clip).

Như Dân trí phản ánh trước đó, gần đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ.

Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.

Đoạn clip gây phẫn nộ. Nhiều độc giả bình luận cho biết họ đã khóc khi xem đoạn clip này vì nghĩ đến nam sinh bằng tuổi con mình.

Nam sinh được cho là học sinh lớp 10 của Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn (địa bàn huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội.

Sự việc đang được công an xã Sóc Sơn xác minh. Nam sinh bị bạo lực trong clip đã đi học trở lại.