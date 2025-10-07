Tây Ninh rực sáng đêm Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2025

Hàng chục nghìn tín đồ đạo Cao Đài cùng du khách từ khắp nơi đã tề tựu về nội ô Tòa Thánh Tây Ninh vào tối 6/10 để tham dự Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2025, một trong những lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài.

Đại lễ, trùng với Rằm tháng Tám âm lịch và Tết Trung thu, đã biến Tòa Thánh Tây Ninh thành một biển người từ 15 giờ chiều, khi các tín đồ và du khách bắt đầu đổ về, lấp đầy vỉa hè và quảng trường.

Người dân ngồi chật kín ở các khu vực xung quanh Tòa Thánh Tây Ninh.

Về tối, lượng người đổ về Tòa Thánh mỗi lúc một đông để chờ đến giờ làm lễ chính.

Đúng 18h30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức khởi hành, mở màn cho buổi lễ trang trọng. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và các em thiếu nhi cầm đèn Trung thu, tiếp theo là xe rước lễ Thánh Mẫu Diêu Trì.

Hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào không khí lễ hội, chiêm ngưỡng những màn trình diễn rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc tín ngưỡng ngay trước Tòa Thánh.

Đúng 22h, phần lễ chính được cử hành tại Báo Ân Từ, khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, cùng với Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào tháng Giêng âm lịch, là hai sự kiện lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Đây là dịp để cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh độc đáo của đạo Cao Đài.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh: "Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2025 được Hội Thánh tổ chức long trọng với nét đẹp, nét đặc trưng riêng của lễ hội, không chỉ thu hút hàng vạn tín đồ hành hương mà còn có nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước về tham dự. Đó là sự trân trọng, cầu ước cho mọi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đạo đức, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam".

Hình tượng Thiên Nhãn, biểu tượng thiêng liêng và quan trọng nhất trong đạo Cao Đài, mang nhiều tầng ý nghĩa tâm linh, triết lý và tôn giáo sâu sắc. Biểu tượng này nhấn mạnh việc con người phải tự soi rọi chính mình để đạt đến chân lý và sự giải thoát, đồng thời luôn tự nhắc nhở bản thân sống chân chính, giữ đạo làm người.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung đã trở thành một ngày hội văn hóa tiêu biểu của Tây Ninh, một điểm hẹn tinh thần và văn hóa vào dịp Rằm Tháng Tám, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách hành hương và du khách quốc tế đến tham dự.