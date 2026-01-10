Đi ăn "bún chửi" ở Hà Nội, khách sốc với kiểu bán hàng "ép" mua chỗ

"Ăn thì ăn!"

Nhiều lần nghe về một quán bún ngan ngon ở ngõ Trung Yên, Hà Nội, ngày 2/1, chị D. (ở phường Tây Hồ) tranh thủ ngày nghỉ cùng chồng tìm đến con ngõ này để ăn thử. Đến nơi chị mới biết, quán có tên là bún ngan Nhàn.

Tuy nhiên, khi đến đây, người phụ nữ này vô cùng sốc trước thái độ phục vụ tại quán.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại quán này, thái độ từ người bán bún đến người bán hàng bán nước đều rất trịch thượng”, chị D. chia sẻ.

Kể về trải nghiệm không mấy vui vẻ tại quán bún ngan Nhàn, chị D. cho hay, thời điểm chị tới, quán không quá đông, chỉ có khoảng 10 vị khách đang ngồi ăn bún.

Vì là lần đầu ghé quán, chị không biết ở đây bán những món gì, quán cũng không có thực đơn in sẵn.

Quán bún ngan Nhàn có thái độ phục vụ khiến khách nín thở (Ảnh: Hồng Anh).

Theo sở thích, chị D. gọi một suất miến ngan trộn. Tuy nhiên, bà chủ trả lời với thái độ không mấy vui vẻ: “Không có người làm, chỉ có nước thôi, ăn thì ăn”. Dứt lời, người bán vẫn còn lầm bầm những câu nói tỏ vẻ khó chịu.

Chị D. cảm thấy không thoải mái vì chưa từng gặp người bán hàng nào có thái độ kém lịch sự như vậy. Nhưng đã mất công di chuyển một quãng đường xa, lại gửi xe hết 10.000 đồng, cả hai vợ chồng đành gọi 2 suất bún chan thêm măng. Tổng số tiền là 170.000 đồng, cả hai phải thanh toán trước khi ăn.

Vợ chồng chị D. nghĩ sau đó chỉ cần an tâm ngồi thưởng thức đồ ăn nhưng không ngờ, khi đi vào bên trong, họ được một người yêu cầu gọi đồ uống và giải thích rằng, ai uống nước mới được ngồi.

Khi ấy, chị D. mới nhìn ra trên tường bên trái có dán một bảng chữ với nội dung: Trong nhà bán nước giải khát, khách hàng mang đồ ăn vào nhà xin mời gọi đồ uống.

“Tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đã bán hàng thì phải có chỗ cho khách ngồi nhưng đằng này, người bán bún thu tiền xong còn khách phải tự lo chỗ ngồi bằng việc buộc phải mua nước khi vào trong nhà.

Tôi thấy có 2 vị khách khác nói không muốn uống nước thì người bán nước nói rằng không thể ngồi trong nhà để ăn bún”, chị D. kể.

Lúc này, chị mới hiểu, nếu khách không uống nước, chỉ có thể ngồi bên ngoài - vị trí đối diện với quầy bún nhưng vô cùng chật hẹp và gần như không khi nào có chỗ.

Chẳng thể đứng để ăn bún, vợ chồng chị D. buộc phải gọi trà quất, dù sau đó có kế hoạch đi uống cà phê.

Chị D. phải mua trà quất để có chỗ ngồi ăn bún (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị D. cảm nhận mình bị xúc phạm, không được người bán hàng tôn trọng. Bức xúc trước thái độ của người bán nên chị D. chẳng thể cảm nhận được hương vị của bát bún.

“Tôi từng đến nhiều quán đông khách tấp nập, nhưng chủ quán vẫn lịch thiệp, tử tế. Nếu biết trước quán có thái độ phục vụ như vậy, tôi đã không đến.

Đã bị tiếp đón thiếu lịch sự, lại còn phải mua chỗ ngồi qua việc gọi đồ uống, khác nào bắt ép khách hàng. Khi kinh doanh, phải cung cấp đủ điều kiện phục vụ cho khách hàng nhưng đằng này thu tiền xong là thôi. Khách không có chỗ ngồi ăn cũng mặc kệ ư?, chị D. bày tỏ.

"Quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội"

Quán bún ngan Nhàn (ở ngõ Trung Yên, Hà Nội) từng nhiều lần bị tố chửi khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền nhắc nhở về quy tắc ứng xử, bị phạt tiền vì... không đảm bảo vệ sinh. Thậm chí, trên mạng xã hội, nhiều người còn gán cho quán cái mác "quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội" để dễ dàng nhận diện.

Song, vì ghi điểm bởi những tô bún có nước dùng ngọt, dậy mùi nấm khô, miếng ngan béo, mềm, ngọt thịt, cùng phần măng ăn kèm là măng khô ninh kỹ, thêm mọc thịt tươi vừa dai vừa giòn… nên quán vẫn rất đông khách và nổi tiếng ở Hà Nội. Vào những giờ cao điểm, nhiều người chấp nhận xếp hàng chờ vào quán.

Nhiều thực khách tới quán ăn này đều có chung cảm nhận, nữ chủ quán khá lạnh lùng và đôi khi có những lời nói không mấy thiện cảm nếu khách gọi đồ mà chần chừ hay đưa ra nhiều thắc mắc.

Thậm chí, có người nói nhỏ, hoặc nhận đồ không như ý, muốn đổi đúng vào lúc bà chủ quán nóng nảy thì y như rằng, có thể phải nghe mấy lời không dễ lọt tai như "Gọi đ*o rõ", "trình bày làm đ*o gì cho mệt người"...

Một tô bún ngan Nhàn (Ảnh: Hồng Anh).

Nhiều thực khách đưa tiền mệnh giá lớn, chủ không có tiền trả lại cũng sẽ bị càu nhau: “Đưa tiền to ai mà trả được. Ăn 50 thôi”. Kiểu bán hàng "cho gì được nấy" của chủ quán vì thế cũng gây tranh cãi.

Không ít thực khách vì thế đã chia sẻ "bí kíp gọi đồ thế nào để không bị ăn chửi" tại quán ngan này.

Minh Anh (ở Hà Nội) cho hay, 1 bát bún ở quán giá thấp nhất là 50.000 đồng, nhưng khi đi ăn, khách xác định trong ví phải có 90.000-100.000 đồng vì không chỉ cần thanh toán tiền bún, khách đến phải trả 10.000 đồng tiền gửi xe.

Để có chỗ ngồi trong bàn ăn, khách bắt buộc phải mua nước, 1 cốc đồ uống thường 35.000-40.000 đồng. Khi gọi đồ ăn, khách cần nói to, rõ ràng, chuẩn bị sẵn tiền mặt để không làm bà chủ mất thời gian, sinh ra phật ý, cáu gắt.

Tuy nhiên như chị D., nhiều thực khách cho hay, với họ một bữa ăn ngon là tổng hòa của nhiều yếu tố từ thái độ phục vụ thân thiện, chỗ ngồi rộng rãi, đi lại thuận tiện, khách thư thả ăn xong rồi thanh toán… Với những tiêu chí ấy, họ sẽ khó lòng ghé lại quán ăn này một lần nữa.