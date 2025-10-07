Cần Giờ rực sáng đêm pháo hoa Lễ hội Nghinh Ông 2025

Khoảng 21h15, pháo hoa rực sáng từ khu vực Công viên Cần Thạnh, thắp sáng cả vùng biển trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt của người dân và du khách.

Tối 6/10, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã Cần Giờ (TPHCM) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông 2025, biến không khí nơi đây trở nên sôi động và rực rỡ.

Ngay từ đầu giờ tối, Công viên Cần Thạnh đã chật kín người, tất cả đều háo hức chờ đợi các hoạt động của Lễ Nghinh Ông Cần Giờ.

Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn chiếu, thảm và đồ ăn nhẹ, tìm cho mình những vị trí lý tưởng để vừa thưởng thức pháo hoa, vừa hòa mình vào không khí văn nghệ sôi động.

Trước đó, chương trình nghệ thuật "Nghinh Ông Cần Giờ – Đêm hội Trăng rằm" đã diễn ra sôi động, tái hiện chân thực đời sống ngư dân bám biển, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Cá Ông – vị thần hộ mệnh của những người đi biển, đồng thời lan tỏa niềm vui về một mùa đánh bắt mới. Các tiết mục múa, hát, hòa tấu mang đậm bản sắc vùng biển đã tạo nên một không khí vừa linh thiêng, vừa gần gũi.

Anh Nguyễn Thanh Bình, một ngư dân tại xã Cần Giờ, xúc động: "Năm nào gia đình tôi cũng về đây dự lễ. Đêm nay vừa có trăng rằm, vừa có pháo hoa, vừa cầu bình an cho mùa biển mới, thật sự rất thiêng liêng".

Nhiều du khách quốc tế cũng hòa mình vào dòng người địa phương, bày tỏ sự ấn tượng trước sự nồng hậu, thân thiện của người dân Cần Giờ và không khí lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa biển Việt Nam.

"Tôi rất vui khi tham gia lễ hội truyền thống của Việt Nam. Đây là lần thứ 2 tôi tới Cần Giờ, con người ở đây rất thân thiện và hiếu khách", ông Michael Wood (70 tuổi, Australia) chia sẻ.

Nhiều hoạt động khác như biểu diễn xiếc đường phố, đờn ca tài tử, võ nhạc và lễ hội ẩm thực món ngon từ biển, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Dọc bờ đê biển, người dân ngồi kín, háo hức chờ đợi chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ không chỉ là một hoạt động văn hóa – tín ngưỡng mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, thể hiện tinh thần hướng biển, yêu nghề của người dân Cần Giờ.

Bãi biển Cần Giờ trở nên rực rỡ với ánh sáng pháo hoa nghệ thuật, tạo nên một không gian lễ hội đậm đà bản sắc.

Dưới bãi biển, hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh trôi theo sóng, phản chiếu ánh pháo hoa, tạo nên một bức tranh huyền ảo hiếm có.

Sáng nay (7/10), phần lễ chính của Lễ hội – Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng sẽ tiếp tục diễn ra từ 9h tại Bến đò Tắc Xuất và Bến đò Cơ khí.