Biển người về Tòa Thánh Tây Ninh dự đại lễ 100 năm Hội yến Diêu Trì Cung

Hàng nghìn tín đồ Cao Đài đã đổ về Tòa Thánh Tây Ninh từ chiều 5/10 để tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025, sự kiện lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài (Ảnh: Tòa Thánh Tây Ninh).

Đúng 0h ngày 6/10 (tức Rằm tháng 8 âm lịch), lễ cúng Tiểu Đàn đã chính thức khai mạc tại Tòa Thánh, mở đầu cho chuỗi nghi lễ trang trọng. Tiếp đó, lễ cúng Đàn Phật Mẫu sẽ diễn ra vào lúc 12h cùng ngày.

Các tín đồ tham dự lễ đều mặc áo lễ trắng, thể hiện sự nghiêm túc và lòng thành kính, không cầu danh lợi.

Một nét đặc trưng của nghi lễ là việc tín đồ phải để dép bên ngoài khi bước vào Tòa Thánh hoặc Thánh Thất, tượng trưng cho việc gột bỏ bụi trần, giữ tâm thanh tịnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều 5/10, lượng người đổ về Tòa Thánh ngày càng đông. Dự kiến, Hội yến Diêu Trì Cung năm nay sẽ đón khoảng 200.000 lượt du khách và tín đồ.

Hội yến Diêu Trì Cung là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Cao Đài, được tổ chức lần đầu vào Rằm tháng 8 năm Ất Sửu (1925), dựa trên tích cổ vua Hán Vũ Đế tiếp đón Đức Phật Mẫu. Năm nay, đánh dấu lần thứ 100 tổ chức, Phối sư Ngọc Hồng Thanh dự kiến lượng người tham dự sẽ đông kỷ lục.

Nhiều người đến từ sớm, mắc võng, dựng lều nghỉ ngơi xung quanh khu vực Tòa Thánh.

Trong suốt buổi lễ, các tín đồ tụng kinh và cầu nguyện riêng cho gia đạo, sức khỏe, hòa bình.

Nhiều tín đồ từ xa đã chọn ở lại khuôn viên Tòa Thánh, mắc võng, dựng lều để chờ đợi chính lễ.

Tòa Thánh Tây Ninh, công trình tôn giáo lớn nhất của đạo Cao Đài, tọa lạc tại phường Hòa Thành, cách trung tâm Tây Ninh 5km, với khuôn viên rộng hơn một km2.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của lượng lớn tín đồ, Tòa Thánh đã mở cửa các khu vực như "Nhà thuyền Bát nhã" để tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Đạo Cao Đài, thành lập tại miền Nam năm 1926, lấy tình thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo và phụng sự chúng sinh làm hành động. Với khoảng 2,4 triệu tín đồ, Cao Đài là tôn giáo lớn thứ tư trong số 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, hoạt động tại 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.