Quán cà phê như khu rừng nhỏ giữa phố Hà Nội, bàn uống nước là bể cá

Ý tưởng bắt nguồn từ khu vườn trong nhà kính

Ẩn mình trong con phố Trần Quang Diệu, Chapter 28 Bistro Bar mang đến cho thực khách cảm giác như bước vào một khu rừng thu nhỏ, nơi cây xanh, ánh sáng và mùi hương hòa quyện, tạo nên trải nghiệm độc đáo.

Quán mang đến trải nghiệm vừa thưởng thức cà phê, vừa tận hưởng không gian xanh như một khu vườn trong nhà kính (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ý tưởng về không gian xanh mát ra đời khi chủ quán có dịp tham quan The Palm House - Kew Gardens (London, Anh), một nhà kính lớn được xây dựng năm 1848 để trồng các loài cọ và cây nhiệt đới. Tại đây, ánh sáng xuyên qua tán cây cao vút, tạo cảm giác tràn đầy thiên nhiên.

Sau chuyến đi, chủ quán mong muốn tái hiện cảm giác thư thái, xanh mát ngay giữa lòng đô thị, nên đã quyết định xây dựng một “rừng trong phố” - nơi mỗi vị khách có thể tạm rời nhịp sống ồn ào và tìm thấy bình yên hiếm có.

Bước qua cánh cửa nhỏ, thực khách như lạc vào một khu rừng thu nhỏ giữa lòng phố. Không gian dịu mát với cây xanh bao phủ, ánh sáng xuyên qua giếng trời khiến mọi bộn bề bên ngoài như tạm dừng. Từng chậu cây, tiểu cảnh được bài trí tỉ mỉ, mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa kỳ thú, khiến mỗi bước chân trong quán đều trở thành trải nghiệm riêng biệt.

Điểm nhấn đặc biệt của quán là những chiếc bàn kính dài, được chủ quán đặt mua từ các nhà cung cấp chuyên thiết kế bàn trưng bày trong viện bảo tàng.

Những chiếc bàn kính, tủ kính trưng bày cây xanh, rêu và đất là điểm nhấn đặc biệt của quán, do chủ quán sáng tạo từ những chiếc bàn trưng bày trong bảo tàng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dưới mặt kính, cây xanh, rêu và đất được bố trí sinh động, tạo ra một thế giới thiên nhiên thu nhỏ.

Mỗi chiếc bàn trở thành một “bức tranh sống” mà khách có thể quan sát từ mọi góc độ, khám phá từng chi tiết nhỏ.

Ánh sáng tự nhiên len qua giếng trời, kết hợp với ánh sáng vàng dịu từ hệ thống đèn, làm nổi bật màu xanh tươi mát của cây và rêu, khiến không gian vừa mát mắt vừa dễ chịu.

Tầng 2 của quán bao gồm khu vực ngoài trời và khu trong nhà với nhiều bể cá lớn, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tầng 2 của Chapter 28 Bistro Bar được bố trí linh hoạt với khu vực trong nhà và ngoài trời, mang đến nhiều lựa chọn cho khách muốn vừa nhâm nhi cà phê vừa tận hưởng không gian xanh hoặc hít thở làn gió trong lành.

Điểm nhấn độc đáo ở đây là bể cá, nơi các loài cá bơi lội tự nhiên giữa cây cối và rêu xanh.

Đồ uống tại quán được đánh giá là phong phú và linh hoạt, có thể điều chỉnh hương vị theo sở thích hoặc tâm trạng của từng thực khách, mang đến trải nghiệm thưởng thức cà phê cá nhân hóa (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đồ uống tại quán đa dạng, từ cà phê, trà đến cocktail, có thể pha chế theo sở thích hoặc điều chỉnh vị ngọt, đậm, nhạt tùy tâm trạng để mỗi người thưởng thức trọn vẹn theo cách riêng. Chẳng hạn, nếu khách đang buồn hoặc tâm trạng không tốt, có thể thông báo với nhân viên để thêm chút vị đắng hoặc cay; quán cũng sẵn sàng sáng tạo theo khẩu vị từng người, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn và không gây khó chịu cho sức khỏe.

Quán còn sáng tạo đồ uống theo mùa, như Trà măng cụt, kết hợp nước ép măng cụt và trà ô long ủ đậm, phục vụ kèm lát chanh vàng và lá hương thảo, mang đến cảm giác mát dịu, sảng khoái giữa mùa hè.

Bên cạnh đồ uống, quán phục vụ cả món ăn nhẹ lẫn nhiều món khác, với giá tham khảo từ 30.000 đến 200.000 đồng cho đồ uống và 45.000-200.000 đồng cho món ăn. Khách ghé chủ yếu là giới văn phòng, nhóm bạn trẻ, đôi khi có cả gia đình có con nhỏ.

Không gian xanh lãng mạn

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, nơi đây còn là không gian sáng tạo và kết nối, tổ chức các buổi cắm hoa, làm nến, thậm chí cả lễ cưới thân mật trong không gian ấm cúng.

Ấn tượng với không gian xanh mát và ấm cúng, anh Trương Ngọc Sơn và vợ đã chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức tiệc cưới riêng tư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Trương Ngọc Sơn đã tổ chức một bữa tiệc cưới private (tiệc nhỏ, riêng tư) sau lễ cưới truyền thống, dành cho bạn bè và những người đồng hành thân thiết.

“Tôi muốn có một bữa tiệc thật ý nghĩa, nơi mọi người cảm thấy gần gũi nhưng vẫn tinh tế và ấm cúng”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Trước khi tổ chức, anh Sơn từng tới quán nhiều lần để trải nghiệm không gian. Anh nhận xét, nơi đây xanh mát, yên tĩnh, vừa kín đáo vừa gần gũi với thiên nhiên, khiến quán trở thành lựa chọn đầu tiên cho buổi tiệc thân mật.

Khách đến quán chủ yếu là nhóm bạn trẻ và dân văn phòng, những người tìm đến không gian yên tĩnh, xanh mát để làm việc, thư giãn hoặc tụ tập bạn bè (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mai Anh (SN 2004) thường ghé quán 2-3 lần mỗi tuần. Cô chia sẻ: “Tôi thích đến quán vì có nhiều quán trang trí rất nhiều cây xanh, khi chụp lên màu xanh nhìn rất đẹp và bắt mắt. Không gian ở đây cũng giúp tôi thư giãn sau những ngày bận rộn”.

Tuy nhiên, theo nhiều thực khách, quán phần lớn cây là nhân tạo nên chưa thực sự tạo cảm giác hoà mình với thiên nhiên. Một số khu vực quán hơi tối, nên khi chụp ảnh cần căn góc hoặc dùng thêm đèn hỗ trợ.

Thỉnh thoảng, muỗi vẫn xuất hiện ở vài vị trí, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm.

Địa chỉ: 176 ngõ 75 Trần Quang Diệu, Hà Nội Giờ mở cửa: 0h-24h Giá tham khảo: 30.000-200.000 đồng

Ảnh: Nguyễn Hà Nam