Quán cà phê toàn món độc lạ, chủ gây sốt khi trả tiền cho người đọc sách

Thử thách đọc sách 100 giờ

Một buổi trưa giữa tuần, anh Huỳnh Minh Nhựt (30 tuổi, phường Tân Sơn Hòa) tìm cho mình một góc quen thuộc trong quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền, TPHCM) để đọc sách.

Đây là lần thứ 6 anh đến quán cà phê này bởi bản thân tham gia chương trình “Đọc sách 100 giờ nhận 500.000 đồng” đang diễn ra tại đây.

“Lần đầu tôi biết đến chương trình này cũng là lần đầu tôi đến quán. Tôi thích đọc sách nhưng trước đây không có điều kiện sưu tầm hay dành nhiều thời gian cho việc này”, anh kể.

Anh Nhựt là một trong những người đầu tiên tham gia và hiện thuộc nhóm có thời gian tích lũy cao nhất, gần 30 giờ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ban đầu, anh mang theo sách riêng, nhưng sau khi nhận ra ở quán có nhiều đầu sách hay, anh dần chuyển sang đọc sách có sẵn tại chỗ. “Không gian ở đây rất phù hợp để đọc. Ở nhà sách thì hơi ngột ngạt, còn ở đây tôi có thể ngồi cả ngày mà vẫn thoải mái”, anh nói.

Với anh Nhựt, phần thưởng 500.000 đồng chỉ là phụ, điều khiến anh thấy đáng giá hơn là cảm giác được thử thách chính mình. “Tôi là một trong những người đầu tiên, nên giống như đang leo núi vậy, người đi trước bao giờ cũng có động lực mạnh hơn”, anh chia sẻ.

Khác với anh Nhựt, chị Hoài Thương (30 tuổi, TPHCM) chỉ mới lần đầu ghé quán cùng một người bạn. “Tôi nghe chủ quán chia sẻ ý tưởng này là đã có thiện cảm ngay. Chỉ riêng việc họ nghĩ ra một mô hình khuyến khích đọc sách như vậy đã rất đáng trân trọng”, chị nói.

Ấn tượng đầu tiên của chị Thương là không gian yên tĩnh, sạch và thoáng. “Lượng sách ở đây phong phú, đa dạng, không bị mùi giấy cũ hay ẩm. Là người có tủ sách riêng ở nhà, tôi thấy quán rất chăm chút cho điều này, tạo cảm giác dễ chịu”, chị nhận xét.

Chị Thương trong không gian phòng đọc không được sử dụng thiết bị điện tử (Ảnh: Cẩm Tiên).

Sau lần đầu, chị Thương và bạn đều đăng ký tham gia chương trình đọc 100 giờ. “Tôi coi đây là một cách rèn thói quen và thử thách bản thân. Quán lại tiện trên đường đi làm, nên chắc chắn tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa”, chị nói.

Đổi 50 triệu đồng lấy 10.000 giờ đọc

Người đứng sau chương trình này là anh Lê Bá Tân (37 tuổi) chủ một hệ thống nhà sách tại TPHCM. Từng khởi xướng nhiều hoạt động gắn với văn hóa đọc.

“Chương trình “Đọc sách 100 giờ nhận 500.000 đồng” thật ra không phải để ai đó kiếm tiền, mà để họ có lý do quay lại, duy trì thói quen đọc. Tôi thấy sự gắn kết rõ rệt giữa khách hàng và quán khi họ đều đặn đến mỗi ngày”, anh nói.

Để hoàn thành thử thách, người đọc phải đến quán khoảng 30 buổi. Tất cả đều được ghi nhận bằng camera. “Đây là chương trình thật 100%. Tôi không tặng voucher (phiếu quà tặng) hay giảm giá mà trao tiền mặt để người đọc thấy mình được tôn trọng”, chủ quán khẳng định.

Không gian bên ngoài quán (Ảnh: Cẩm Tiên).

Hiện, sau hơn một tháng khởi động, chương trình đã thu hút hơn 60 người đăng ký, trong đó một vài người đạt gần 30 giờ. Anh Tân kỳ vọng sẽ có ít nhất 100 người hoàn thành. “Nếu tính ra, 50 triệu đồng tiền thưởng đổi lấy 10.000 giờ đọc sách, con số đó đáng giá lắm”, anh nói.

Bên cạnh chương trình đọc sách, tại đây còn thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu nhỏ với học giả, giảng viên và nhà nghiên cứu.

"Thực đơn toàn tên... độc lạ”

Khác với những quán cà phê sợ khách ngồi lâu, quán lại khuyến khích khách ngồi cả ngày. Không gian quán rộng, chia nhiều khu nhỏ yên tĩnh, ánh sáng dịu, ghế ngồi đa dạng. Chủ quán cho biết, mọi chi tiết đều được tính toán để người đọc thấy dễ chịu.

“Không gian, đồ uống, ánh sáng, cả âm thanh đều phục vụ cho việc đọc. Tôi muốn khách thấy thoải mái, vì nếu họ có thể ngồi 10 tiếng đồng hồ mà vẫn thích, đó mới là thành công thật sự”, anh nói.

Trên thực đơn, các món nước mang tên những cuốn sách kinh điển như Thời xa vắng là món cà phê sữa quen thuộc, Sơn ca vẫn hót là trà hoa cúc mật ong hay Bắt trẻ đồng xanh là món matcha latte... Mỗi tên gọi như một lời gợi mở, khiến khách hàng tò mò và phải dành thời gian cảm nhận về thức uống.

Trong lần trải nghiệm thực tế, phóng viên Dân trí chọn món cà phê đen có tên Đắng cay và ngọt bùi - cùng tên với tác phẩm của tác giả Ellen Oxfeld. Tách cà phê được phục vụ cùng một chiếc bánh quy bơ nhỏ.

Món cà phê mang tên Đắng cay và ngọt bùi (Ảnh: Cẩm Tiên).

Hương cà phê lan nhẹ trong không gian yên tĩnh tạo cảm giác dễ chịu, vị đậm, hơi chua nhẹ. Bánh quy bơ thơm rõ mùi sữa, giòn, ngọt vừa đủ, ăn kèm với cà phê tạo cảm giác cân bằng. Thức uống không cầu kỳ nhưng gói trọn tinh thần của cái tên vừa mang vị đắng, vừa có vị ngọt.

Trong lần đầu đến quán, chị Thương gọi sinh tố bơ, món mang tên Kỹ nghệ lấy Tây, trùng với tựa một tác phẩm nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng mà chị yêu thích.

“Tôi thử vì tò mò xem hương vị có ăn khớp với tên không. Kết quả là ngon thật, vị bơ béo, vừa phải, không ngọt gắt, khá "Tây" như tên sách. Cái tên món cũng hay, vừa độc đáo vừa gợi tò mò”, chị nhận xét.

Ngoài cà phê và sinh tố, quán còn phục vụ trà, nước ép trái cây, tất cả đều mang tên sách.

Trong quán, người đọc sách, người làm việc, cũng có người chỉ đơn giản ngồi nhâm nhi ly nước trong không gian yên tĩnh (Ảnh: Cẩm Tiên).

Trong không gian nhỏ của quán, mỗi người một dáng vẻ riêng, có người lặng lẽ ghi chép, người chăm chú làm việc, người miệt mài ôn bài. Tất cả cùng hòa vào một nhịp điệu chung, chậm rãi và yên bình.

“Đọc ở đây khiến tôi cảm thấy mình thực sự sống chậm lại”, chị Thương nói khi khép cuốn sách. Còn anh Nhựt, người đã tích lũy gần 30 giờ, vẫn kiên trì với mục tiêu: “Tôi nghĩ phần thưởng thật sự là cảm giác mình đang làm điều có ý nghĩa”.